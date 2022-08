L’escriptora i poeta Teresa Colom inaugura, amb la lectura del pregó, la festa major de la Seu

L’escriptora i poeta Teresa Colom i Pic ha inaugurat aquest passat vespre de dissabte la festa major de la Seu d’Urgell 2022 amb la lectura del pregó, un acte que enguany ha tingut lloc a la sala de plens de l’Ajuntament urgellenc en lloc de fer-se des del balcó de l’edifici consistorial, com és tradició, a causa de la intensa pluja que ha caigut a la capital de l’Alt Urgell.

Teresa Colom, acompanyada per bona part de la seva família, ha fet un pregó molt emotiu, tot recordant la Seu d’Urgell d’abans, els records la seva infantesa i de les festes festes majors viscudes durant la joventut, tot associant-ho amb una emoció. L’escriptora i poeta nascuda a la Seu d’Urgell ha volgut deixar palès que “fem el que fem a la vida, sempre retornarem al que vam sentir, i, anem on anem, gran part del nostre cor sempre serà aquí, a La Seu”.

Per la seva part, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, en nom del Consistori municipal ha desitjat una molt bona festa major a tothom: “És un autèntic plaer tornar a celebrar una festa major amb normalitat, sense restriccions. Gaudiu, passeu-s’ho el millor possible amb els amics, amb al colla, amb la família, amb les persones que estimeu, perquè la festa major és per a això i us ho mereixeu”. L’alcalde urgellenc també ha donat les gràcies a la pregonera d’enguany: “moltes gràcies per ser com ets i per estimar-te tant la Seu, per a tots nosaltres és un honor tenir-te de pregonera de la festa major”.