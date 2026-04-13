L’Escola Municipal de Música de la Seu brilla a la cantata “Cantaxics”, al Teatre Kursaal de Manresa

Aquest diumenge, el talent i la il·lusió dels joves cantaires i músics de la Seu d’Urgell han omplert l’escenari d’un dels teatres més emblemàtics de Catalunya. Un grup de 40 alumnes de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell ha participat amb èxit en la segona sessió de la cantata Cantaxics, celebrada al Teatre Kursaal de Manresa.
L’espectacle ha estat una mostra d’unió i cooperació musical, on els alumnes de la Seu han sumat les seves veus a les de sis escoles més, formant un impressionant cor de gairebé 300 nens i nenes que han fet vibrar el pati de butaques.
Música en directe amb l’Orquestrina Trama
En aquesta edició, els petits cantaires han interpretat la cantata titulada ‘L’Embolic de les festes’, una peça composta especialment per l’Orquestrina Trama. El grup de música pirinenc no només ha signat l’obra, sinó que també ha acompanyat els alumnes tocant en directe durant tot el concert, aportant una sonoritat festiva i autèntica que ha captivat el públic.
La participació en el projecte Cantaxics representa per als alumnes de l’EMM de la Seu una oportunitat única per a treballar en xarxa amb altres centres educatius; experimentar la interpretació dalt d’un escenari professional de gran format i gaudir de l’experiència de cantar amb acompanyament instrumental professional en viu.
Aquesta activitat s’emmarca dins de la voluntat de l’escola de potenciar la pràctica coral i d’oferir experiències artístiques enriquidores que vagin més enllà de l’aula, consolidant la Seu d’Urgell com un referent en l’ensenyament musical actiu i participatiu.