El Govern incrementa fins als 4,1 milions d’euros el suport al sector agrícola i ramader

Actualitzar els ajuts perquè el sector agrícola i ramader continuï sent atractiu, també per a les noves generacions i acompanyar-lo perquè pugui ser més productiu. Amb aquests objectius el Govern ha desplegat durant aquesta legislatura un seguit de modificacions i millores als reglaments d’ajust directes al sector, que es complementa aquest any amb una nova modificació de fins a set actes normatius, entre reglaments i decrets.
Amb tot plegat, i tal com ha explicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, aquest any el pressupost contempla una bossa econòmica de 4,1 milions d’euros d’ajuts directes al sector, el que representa “un increment de fins al 44% dels ajuts econòmic destinats al sector agrícola i ramader des de l’inici de la legislatura”, un fet que reafirma el compromís del Govern que durant els darrers anys ha incrementat el pes de l’agricultura i la ramaderia dins del conjunt del pressupost. “Reconeixem el rol essencial que desenvolupa el sector primari tant en termes de manteniment del paisatge i la biodiversitat, com en termes de producció de productes de qualitat de proximitat”, ha recordat Casal.
El ministre ha comparegut aquest dilluns juntament amb el director d’Agricultura i Ramaderia, Josep Casals, per a explicar els principals canvis aplicats als reglaments i decrets que es van aprovar la setmana passada pel Govern i que seran d’aplicació immediata. Entrant al detall, el primer decret que s’ha revisat és el d’ajut per pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya (pastoralisme). En aquest cas, a part dels increments fruit de l’IPC, el Govern ha decidit modificar a l’alça els coeficients per a equiparar millor els ajuts entre mascles i femelles de les espècies bovina, ovina, equins i caprina, a més de revaloritzar també el pagament per equins de races pesades per a continuar equiparant l’ajut que es dona als bovins que no siguin de raça bruna d’Andorra. En aquest cas, els canvis suposaran un increment de gairebé el 6% respecte de l’import global que va liquidar el 2025 per aquest concepte l’any passat.
També s’ha revisat el reglament d’ajuts a la producció de productes sota règims de qualitat controlada. Així, s’han modificat les primes d’engreix als bovins adults, creant dues categories: bovins de 24 mesos fins a 12 anys i de 12 anys fins a 16 anys. Amb aquest canvi, es prioritza la productivitat i la millora de qualitat del producte final, establint tres requisits bàsics per a rebre la nova prima per a aquells casos que se sacrifiquin vaques fins a 12 anys d’edat: un període d’engreix de 3 mesos, que l’animal tingui l’edat corresponen i l’obligació de declarar una anolla o vaca de recria per a seguir garantint i fomentant la productivitat de l’explotació. Més enllà de fomentar la productivitat, aquesta nova prima permet crear una nova línia de producte a través de la societat Ramaders SA, ja que també es preveu una major maduració d’aquesta carn.
A més, s’han revaloraitzat també els ajuts destinats a la producció de carn de vedell que es comercialitza sota el distintiu de la “IGP Carn d’Andorra” o del distintiu “Carn de qualitat controlada d’Andorra”. En concret s’ha incrementat un 30% la prima a l’engreix dels vedells nascuts entre els mesos de març i setembre i un 10% la prima dels vedells nascuts entre els mesos de setembre i febrer, afavorint així unes primes més similars, de manera que s’acompanyi millor als ramaders que engreixen vedells durant l’estiu i, per consegüent, es pugui disposar d’una producció i una oferta de carn més constant al llarg de tot l’any perquè es pugui cobrir millor la demanda actual de producte.
Paral·lelament, s’ha revisat el reglament d’ajuts al dall de prats amb un increment de fins al 10% de l’import que es paga per a totes les tipologies de parcel·les de prat de dall, mantenint els criteris ja establerts l’any passat com són l’altitud i la dificultat del treball.
Nou ajut al foment de la diversificació agropecuària
El Govern també ha creat dos nous ajuts: un dirigit a la producció agrícola per a promoure productes del conreu, de l’horta, d’arbres fruiters i de plantes aromàtiques i els productes que se’n puguin obtenir de la seva transformació (confitures, melmelades, etc.); i l’altre dirigit a la producció i cria d’aviram de corral, sigui per a la producció d’ous o bé per a la producció de carn d’aviram. Els dos nous ajuts estan vinculats directament a la superfície agrària que s’utilitza per a beneficar exclusivament als productors locals que desenvolupen una activitat agropecuària. Així, s’atorgarà una subvenció proporcional a la superfície destinada a aquestes activitats amb un import de fins a 5.135 euros/hectàrea/any.
Finalment, el Govern també ha impulsat l’actualització de l’increment de l’IPC per a les ajudes destinades al sector del vi, la trumfa i la mel que l’any passat ja es van canviar de forma substancial per a impulsar la producció. A més, també s’ha augmentat l’IPC per a la producció de productes ecològics i s’ha fet una modificació dels reglaments de bonificació del benestar animal per a millorar el procediment d’avaluació i permetre als ramaders poder donar la seva opinió sobre les avaluacions externes, que actualment duen a terme tècnic especialitzats de l’IRTA. Cal recordar que a partir de les puntuacions objectives obtingudes, basades en criteris científicament demostrats, es calculen els respectius imports dels ajuts que poden rebre anualment les explotacions ramaderes per aquest concepte.
La societat Ramaders d’Andorra creix
Durant la roda de premsa, el ministre Casal també ha explicat les darreres dades de la societat Ramaders d’Andorra, que dibuixa una tendència a l’estabilització pel que fa al nombre de caps de bestiar destinats a l’engreix i el nombre de quilograms venuts. A més, es destaca que comparant el 2019 amb el 2026 s’ha incrementat més d’un 44% el nombre total de diners recaptats per la venda de carn, el que permet tenir també una bossa econòmica de reton per al sector molt més gran. “Tenim un sector compromès i el Govern ha creat un nou paradigma per al sector que permetrà garantir l’atractiu per al sector”, ha explicat el ministre Guillem Casal.