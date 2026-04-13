10 persones arrestades per alcohol al volant, una d’elles va tenir un accident i va resultar ferida

La Policia ha detingut una turista, una dona de 20 anys, per conduir amb una taxa d’alcoholèmia d’1,15. Ha tingut un accident de trànsit a la rotonda de Prada Casadet en què ha resultat ferida. En l’accident no s’ha vist implicat cap altre vehicle. Val a dir que, durant el cap de setmana, el servei de l’ordre ha arrestat nou persones més per conduir sota els efectes de l’alcohol.
Un d’ells, un home de 24 anys, va ser detingut la matinada de dissabte amb un positiu d’1,14 després de fer un canvi de sentit trepitjant una línia contínua per a evitar que les patrulles, que intervenien en aquell moment en un accident a la CG-1, el poguessin controlar.
Un altre dels arrestats és un home de 59 anys a qui es va detenir amb una alcoholèmia de 2,00 arran d’un accident de circulació de danys materials contra un altre cotxe, dissabte al matí, a la carretera de la Comella.
La matinada de diumenge, en un control a Andorra la Vella, la Policia va detenir el conductor d’una moto, un home de 49 anys, amb una taxa d’1,17. Durant la detenció, a més, va llençar a terra un embolcall amb 0,4 grams de cocaïna i va donar positiu també a la prova de tòxics. La seva acompanyant, una dona de 51 anys, es va posar agressiva i va insultar i colpejar els agents, motiu pel qual també va ser detinguda com a presumpta autora de delictes contra l’honor i contra la Funció Pública.
Els altres sis arrestats per conduir sota els efectes de l’alcohol, homes d’entre 23 i 71 anys, han estat detinguts amb taxes de 0,89 a 1,07 en diferents controls a la xarxa viària.