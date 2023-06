L’Escola Andorrana de 2a Ensenyança de Santa Coloma lliura 577 euros a Unicef

L’Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma lliurant el xec de 577 euros a Unicef (Unicef Andorra)

Avui, 16 de juny, l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma ha fet entrega a Unicef Andorra d’un xec per valor de 577 euros resultat de la recaptació obtinguda de les iniciatives solidàries del seu alumnat de 3r i 4t curs de segona ensenyança i dins del compromís que te l’escola per a continuar sent “Escola Amiga d’UNICEF”.

Arnau Postigo, alumne de 3r curs de segona ensenyança, i dins del seu treball de PI ha dissenyat una campanya de recaptació per a UNICEF Andorra amb el resultat de la recollida de 111 euros. Ha tingut un punt de venda de producte de marxandatge de l’entitat en diferents esdeveniments escolars.

Els alumnes de 4t curs de segona ensenyança i dins la Jornada Esportiva que van celebrar el 26 de maig, han recaptat 466 euros. En aquesta jornada van estar acompanyats de Mihajlo Andric, Alexis Bartolomé, Alejandro González i Paco Vázquez (jugadors i membres de l’equip tècnic del BC Andorra) que van organitzar, tots junts, una sessió de cistelles solidàries.

Aquests diners es dedicaran a la compra de 3 maletes escolars. “Una Escola en una Maleta” conté tots els materials necessaris per a que un professor pugui donar classe a 40 infants, des de llibres, llapis, gomes, tisores, pissarra fins a una ràdio solar.

Gràcies al compromís de centres educatius com l’Escola Andorrana de 2a Ensenyança de Santa Coloma, 120 infants veuran garantits el seu Dret a l’Educació en situacions especialment complicades.

“Agraïment profund” d’Unicef Andorra als alumnes, al professorat i a la direcció de l’EASESC per la seva implicació i motivació. Ara que s’acaba el curs escolar, els desitgem un bon estiu i esperen retrobar-los al setembre.





Foto: D’esquerra a dreta, Ingrid Soler (professora de Ciències Humanes i Socials, EASESC ), Marianela Vila (presidenta Unicef Andorra), Luana Nogueira, Lluïsa Berrio, Sònia Ribó i Laia Valls (voluntàries Cistella Solidària),Olga Moreno (directora EASESC), Arnau Postigo (alumne 3r curs de segona ensenyança , EASESC), Patricia Barreda (professora de Ciències Humanes i Socials EASESC ), Mercè Miguel (Responsable de Sensibilització i Comunicació, Unicef Andorra).