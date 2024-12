L’Escola Agrària del Pirineu participa en projectes europeus de sostenibilitat

Un dels projectes vol qualificar i actualitzar els coneixements dels professionals dedicats a la gestió forestal dels boscos (Govern.cat)

Les Escoles Agràries (EA) del Servei de Formació Agroalimentària (SFA) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya participen en 5 nous projectes europeus centrats en el desenvolupament d’un sector més sostenible. Així, els centres volen reforçar el seu compromís cap a l’aportació de solucions a l’emergència climàtica, l’economia social, la formació innovadora i la gestió hídrica sostenible.

En aquest sentit, 4 escoles d’aquesta xarxa educativa catalana formen part dels nous projectes: l’Escola Agrària del Pirineu (Alt Urgell), la de Santa Coloma de Farners, la de Manresa i la de Tàrrega. A les Escoles Agràries es prepara a aquells professionals que inicien la seva activitat en el sector agropecuari, forestal i alimentari i s’ofereix formació continuada per a aquells que ja hi treballen. Per això, els centres participen en aquests programes europeus per a teixir sinergies amb entitats d’altres regions, compartir coneixements i crear aliances, amb la finalitat de trobar millores dels sistemes productius, ser més sostenible i contribuir al manteniment i salut del sector.

Les Escoles Agràries lluiten per a preservar les ocupacions laborals en el sector agropecuari, alimentari i forestal, que amb el temps i les condicions climàtiques s’han d’anar actualitzant, així com conscienciar a l’alumnat d’una necessària transició cap a la sostenibilitat de l’espai natural per a poder mantenir les feines que se’n deriven i la seva biodiversitat. Per aquesta raó, busquen adequar aquestes ocupacions a la situació actual amb l’objectiu de preservar-les i sensibilitzar els futurs professionals als nous escenaris.

Els projectes europeus tenen una durada d’entre 3 i 4 anys i pretenen actualitzar els coneixements per a millorar les tasques de la gestió hídrica, el sector forestal, l’agricultura i l’economia social, amb l’objectiu d’implementar solucions ambientals i agronòmiques sostenibles.

En aquest sentit, l’Escola Agrària del Pirineu s’enfoca a la prevenció d’incendis, sent un dels participants en el projecte POCTEFA ‘Desbosiguem!’ (programa Interreg-POCTEFA) on s’investiguen solucions integrals per a ajudar els gestors dels espais naturals a fer una gestió sostenible, lluitar contra el canvi climàtic i reduir el risc d’incendis. A la iniciativa també hi participa el Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Parc Naturel des Pyrénées Ariégoises, la Union des Collectivités Forestières d’Occitanie, Pau Costa Foundation, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Fundació Andorra Recerca Innovació (AR+I).

Aquest projecte vol donar suport al manteniment dels espais oberts del Pirineu i mantenir la diversitat i les pràctiques pastorals, ja que el canvi climàtic ha contribuït al tancament del bosc i a la pèrdua de zones obertes com clarianes o petits prats. A més, l’augment de les temperatures i la pèrdua de les activitats rurals dificulten cada vegada més el manteniment d’aquests espais oberts a l’alta muntanya. Aquest tancament augmenta el risc d’incendi forestal, redueix la continuïtat ecològica i suposa una pèrdua de recurs farratger del qual depenen activitats multifuncionals com ara el pastoralisme.

Així doncs, la gestió forestal dels boscos passa també per qualificar i actualitzar els coneixements dels professionals del sector. Aquest és l’objectiu del programa ‘PYREMPFOR GO’ (programa Interreg-POCTEFA), on l’Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners intervé com un dels onze centres socis, i que té com a objectiu millorar l’adequació entre l’oferta i la demanda de l’ocupació forestal transfronterera.

En aquesta línia, el que es vol és mobilitzar a diferents actors, promocionar l’economia social i implementar sistemes de formació innovadors amb l’objectiu de millorar les competències de les persones i l’economia del territori. Per això, es dinamitzarà i s’ampliarà la participació dels socis a una plataforma pública d’ocupació, que es va crear en el marc del projecte PYREMPFOR 2016-2021. L’EAF Sta. Coloma de Farners, amb la seva experiència en el sector, coordinarà la definició dels criteris de selecció de treballadors i la seva implementació. D’aquesta manera, contribuiran a les accions relacionades amb la definició de capacitats, habilitats i necessitats de les empreses del sector.

També és el cas de l’Escola Agrària de Manresa, especialitzada en agroecologia, ja que forma part de dos projectes internacionals: ‘EVECSA‘ (programa ERASMUS+) i ‘SEACURE’ (programa Horizon). En el primer, acrònim de European Vocational Excellence for Climate Smart Agriculture, des del centre català es busca una millora de la formació amb el desenvolupament de currículums, mètodes d’ensenyament i col·laboració publicoprivada, per a aconseguir habilitats d’agricultura climàticament intel·ligent.

El que es vol és capacitar als actuals i futurs treballadors del sector agrari europeu per tal que adoptin aquestes mesures cap aquest tipus d’agricultura. En aquest sentit, l’agricultura climàticament intel·ligent pretén augmentar de manera sostenible la productivitat i els ingressos agrícoles, adaptar-se i crear resiliència al canvi climàtic; i reduir o eliminar les emissions de gasos d’efecte hivernacle. A cada país participant, cada soci és una escola agrària vinculada a un centre de recerca i a una organització professional. En el cas de l’EA Manresa, els socis són el Centre Beta i Boscat.

Pel que fa al segon projecte al qual participa el centre situat a la comarca del Bages, “SEACURE” (programa Horizon), busca capacitar amb solucions innovadores els gestors de zones d’aigua dolça que pateixen l’acumulació de fitoplàncton amb efecte negatiu sobre l’ecosistema aquàtic. En aquest cas, l’escola posa al servei de la Universitat de Vic, participant en el projecte, una finca per a fer el seu camp de proves. Així, es vol fer front a la contaminació per nutrients en el sistema sòl-riu-mar al Mediterrani, prevenint l’entrada en excés d’aquests nutrients als sistemes agrícoles.

El de l’escola manresana no és l’únic projecte que s’ocupa de la gestió hídrica. L’Escola Agrària de Tàrrega, en aquest cas mitjançant l’Oficina del Regant, participa en el projecte ‘I-ReWater’ (programa Interreg-Sudoe), per a promoure la millora de la gestió dels recursos hídrics a l’agricultura, integrant l’ús de l’aigua urbana regenerada en cultius agrícoles, contemplant aspectes ambientals que n’assegurin el bon ús a causa de la crisi climàtica actual. El resultat final d’aquest programa, que dura tres anys, es establir una Estratègia Transnacional de l’ús d’aigua regenerada al regadiu, millorant la resiliència i seguretat dels recursos hídrics a l’espai SUDOE, tal com s’anomena la regió formada pel territori de la península ibèrica, el Principat d’Andorra i el Sud de França.

Les possibilitats d’aquesta nova investigació són múltiples, ja que l’ocupació d’aigua regenerada a l’agricultura de regadiu podria implicar un estalvi considerable dels recursos hídrics dedicats actualment. Així, aquest estalvi permetria destinar a altres usos els recursos hídrics extrets de pous i canals fluvials i, a més, la mateixa composició de l’aigua regenerada, enriquida en nitrogen i fòsfor, entre altres components, podria tenir propietats fertilitzants per a les terres de cultiu.