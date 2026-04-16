La Trobada Empresarial al Pirineu incorpora com a ponent el psiconeuroimmunòleg Xevi Verdaguer

La Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebrarà a la Seu d’Urgell, ha incorporat al seu programa previst per a enguany el psiconeuroimmunòleg i divulgador científic Xevi Verdaguer. Concretament, -segons avança RàdioSeu- Verdaguer hi parlarà el primer dia de l’esdeveniment, dijous 11 de juny, amb una ponència titulada “Longevitat: com viure més anys amb qualitat de vida”.
Aquest mes d’abril s’han obert les inscripcions per a aquesta 37a edició, que se celebrarà els dies 11 i 12 de juny al Palau Municipal d’Esports de la capital urgellenca, amb el lema “El nou mapa econòmic mundial: quin camí prenem”. Amb aquest títol, es vol interpel·lar el món empresarial davant d’un escenari econòmic global en transformació. Les tensions geopolítiques, els canvis en les cadenes de valor, la revolució tecnològica o la reconfiguració dels blocs econòmics “dibuixen un nou mapa econòmic mundial que obliga empreses i institucions a prendre decisions estratègiques”, indiquen. Segons ha explicat la nova presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu, Montse Pujol, “en aquest context, la Trobada vol obrir un espai de reflexió col·lectiva per a respondre a la pregunta que inspira aquesta edició: quin camí prenem?”.
La Trobada la inaugurarà el president de la Generalitat, Salvador Illa mentre que la jornada de divendres l’obrirà el Cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot. També hi parlaran d’altres personalitats del món polític, empresarial, econòmic, institucional i acadèmic, que aportaran mirades complementàries sobre els reptes i les oportunitats del moment actual.
Una de les novetats d’aquesta edició és que la Trobada guanya espais abans i després de les ponències, amb l’objectiu d’oferir més oportunitats perquè les persones assistents puguin conversar, compartir experiències i establir connexions en un ambient distès. En aquest sentit, el dia abans de les jornades tindrà lloc un sopar adreçat als espònsors i patrocinadors, mentre que el vespre del divendres se celebrarà la Festa de la Trobada, oberta a totes les persones participants que vulguin allargar la seva estada.
La novetat organitzativa més destacada és que enguany la Trobada començarà dijous al matí (enlloc de dijous a la tarda com era habitual) i acabarà divendres al migdia, i no divendres a la tarda com fins ara. Aquest canvi de format permetrà generar un espai de lleure divendres a la tarda, pensat per a aquelles persones que vulguin aprofitar el temps de la convenció per a trobar-se de manera més distesa mentre esperen l’espai lúdic del vespre, la Festa de la Trobada.
La iniciativa respon a la voluntat de preservar l’esperit original de la Trobada Empresarial al Pirineu, que des dels seus inicis ha estat un espai on, més enllà de les ponències, es generen converses, aliances i connexions professionals basades en la confiança. “Volem reivindicar especialment aquest any, amb el context internacional que vivim, aquests espais perquè creiem que són molt estratègics. Estar ben connectats és un avantatge competitiu que a la Trobada coneixem molt bé i per això volem donar-li més importància”. Montse Pujol.