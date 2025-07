L’Escena Nacional d’Andorra obre convocatòria per a la direcció del projecte F5

L’escenari i teló d’un teatre (vecstock / freepik)

L’Escena Nacional d’Andorra (ENA) obre la convocatòria per a seleccionar la persona que dirigirà F5, un nou projecte escènic que aposta per la trobada, la col·lectivitat i la celebració de les arts escèniques en totes les seves formes. El projecte F5 es presenta com més que un espectacle: és una festa i un espai de creació intensiva on artistes de diferents disciplines comparteixen un procés escènic exprés durant una setmana.

Per a aquesta primera edició, l’ENA busca una persona amb experiència en processos col·laboratius, amb una mirada interdisciplinària i capacitat per a dinamitzar i coordinar un equip artístic format per sis intèrprets.

Les entrevistes de selecció es duran a terme entre el 21 i el 27 de juliol, i el període de treball serà del 15 al 21 de setembre de 2025, amb una retribució de 780 euros bruts.

El resultat final d’aquesta experiència es presentarà el dissabte, 21 de setembre, de 2025 al Teatre de les Fontetes, a la Massana, però el veritable focus del projecte és el procés compartit de creació i la convivència artística.

Les persones interessades tenen fins l’11 de juliol per a enviar el currículum i un vídeo de màxim 3 minuts exposant allò que considerin rellevant per al procés de selecció al correu: direccio@ena.ad.

F5 forma part de les noves línies de programació que impulsa l’actual direcció de l’ENA, amb la voluntat de generar nous espais de trobada, experimentació i celebració de les arts escèniques al país.