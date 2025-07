Ester Cervós, reafirma el compromís d’Andorra en la lluita contra l’explotació i l’abús sexual infantil

La secretària d’Estat, Ester Cervós, amb el ministre Afers Socials de Malta, Michael Falzon (SFGA)

La secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós, ha participat aquesta setmana en la Conferència interministerial del Consell d’Europa amb motiu del 15è aniversari del Conveni de Lanzarote, celebrada a Malta. Durant la seva intervenció, Cervós ha destacat els avenços del Principat en la lluita contra l’explotació i l’abús sexual infantil, a partir de l’aprovació, el 2019, de la Llei qualificada dels drets dels infants i adolescents, que incorpora el principi de no revictimització de les víctimes infantils; i el Protocol d’Acció Immediata (PAI), posat en marxa el 2020, que coordina tots els actors implicats en la protecció de la infància, per tal de proporcionar una resposta coherent, ràpida i centrada en el benestar i la protecció de l’infant.

També ha posat en relleu l’estratègia de digitalització 2020-2030 del Govern, que inclou mesures específiques per a protegir els menors a Internet, així com la recent adhesió d’Andorra a la xarxa internacional INHOPE per a la denúncia i eliminació de continguts d’abús sexual infantil.

D’altra banda, la secretària d’Estat ha explicat que es continua treballant des del Ministeri d’Afers Socials en la millora en la recollida de dades, en la sensibilització i la formació en la matèria. “És essencial trencar el silenci social i l’estigmatització, afavorint una cultura de tolerància zero envers els maltractaments i donant poder als infants, a les famílies i a la comunitat perquè reaccionin davant de qualsevol sospita”, ha afirmat Cervós.

Finalment, ha subratllat que la protecció de la infància és una prioritat de l’acció exterior d’Andorra, així ho reflecteixen les contribucions anuals fetes a favor del Consell d’Europa i un suport especial recent a la protecció dels drets dels infants a Ucraïna. A més, Andorra forma part dels sis estats que promouen cada any una declaració amb motiu del Dia internacional contra l’abús sexual i l’explotació sexual dels infants.

El Conveni del Consell d’Europa per a la protecció dels infants contra l’explotació i l’abús sexual, més conegut com a Conveni de Lanzarote, és un tractat multilateral del Consell d’Europa a través del qual els estats es comprometen a lluitar contra l’abús sexual dels infants. El Conveni es va signar el 2007 a Lanzarote (Espanya) i és el primer tractat internacional que aborda l’abús sexual infantil que es produeix dins de la llar o la família.