L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella celebra el seu 40è aniversari

L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella celebra aquest any els 40 anys de vida amb un ampli programa d’activitats populars que arrenquen aquest cap de setmana en el marc de la 42a Fira d’Andorra la Vella. L’entitat, que es va fundar l’octubre de 1981 a iniciativa del Comú d’Andorra la Vella i sota la direcció de Rafael Miranda amb la voluntat que el jovent col·laborés amb la cultura a través de la dansa, confia que la població gaudeixi dels actes d’aquest aniversari rodó.

Tal com ha detallat Mari Àngels Velando, els actes de celebració d’aquests 40 anys d’història s’han volgut iniciar ara a l’octubre, data en què es va presentar en societat l’entitat, i culminaran durant a la Festa Major vinent, l’agost del 2022, per festejar que fa quatre dècades l’Esbart va fer la seva primera actuació en motiu de la inauguració de la plaça del Poble i de la Casa Comuna.

Per començar els esdeveniments, doncs, aquest dissabte al migdia durant la Fira d’Andorra la Vella hi haurà una actuació amb totes les seccions, infants partir de 5 anys, joves i adults, on es recordaran les danses que es van ballar per primer cop, homenatjant així aquell primer dia de presentació. Seguint un fil argumental, s’interactuarà amb els dansaires i el públic, donant a conèixer l’aniversari i la primera actuació.

Al de gener, durant l’Escudella de Sant Antoni, l’Esbart presentarà una nova dansa de creació, que simbolitza aquest acte festiu, en agraïment a la Confraria d’escudellaires, per haver-los dedicat el plat del 2021 com a associació d’interès públic. Durant les festes de Carnaval es ballarà La Consòrcia, dansa que es va crear per al 20è aniversari de l’entitat i que ens trasllada a l’època del Consell del bull, la festa de Carnaval i l’enterrament de la sardina. La intenció és que totes les seccions puguin participar-hi, incloent-hi en el tradicional Robatori de les Olles.

Finalment, per la Festa Major es convidaran grups estrangers a ballar a la parròquia -per ara ja hi ha confirmada l’assistència d’un grup d’Argentina i d’un altre de Mèxic– per “donar color i alegria als carrers i escenaris d’Andorra la Vella”, tal com ha comentat la directora de l’Esbart. La Dansa del pregó i el Contrapàs d’Andorra seran els actes tradicionals que l’any 2022 agafaran més força que mai i que també es ballaran amb la col·laboració dels grups convidats, a més de la implicació popular que cada any té més força.

Per completar els 40 anys del Ball del Contrapàs, a més, es vol estrenar un nou vestuari i involucrar la població en procés de disseny de la roba dels dansaires. És per això que s’està preparant un concurs d’idees obert a tothom “perquè el Contrapàs és de tots”, amb l’objectiu que la vestimenta s’adapti en l’actualitat però sense perdre l’essència tradicional. El jurat que escollirà el nou vestuari seran persones implicades en la cultura popular de la parròquia i d’Andorra.

Mari Àngels Velando, que ha fet una crida perquè la població s’impliqui en les associacions i activitats que treballen per mantenir la cultura tradicional -especialment ha ressaltat la necessitat de crear una base forta per encarar el futur amb garanties- ha recordat que en aquests 40 anys d’història han passat per l’Esbart més de 300 dansaires.

Per la seva banda, el conseller de Cultura i de Promoció turística, Miquel Canturri, ha felicitat l’entitat per a aquestes 4 dècades de trajectòria i ha recordat que l’Esbart Dansaire és una de les 5 associacions de la parròquia declarades, des de l’any 2015, entitats culturals d’interès públic per incidir en la protecció del patrimoni cultural d’Andorra la Vella.

Alhora, ha posat en relleu que des del Comú d’Andorra la Vella s’ha apostat sempre per donar un impuls a l’activitat de l’Esbart, i que de fet, l’ens es va crear a iniciativa del Comú d’Andorra la Vella l’any 1981. Com a Entitat cultural d’interès públic, doncs, compta amb una subvenció del Comú anual de 27.000 euros per al funcionament i les activitats que fan amb regularitat. Aquest any el Comú d’Andorra la Vella adquireix el compromís d’incrementar, si s’escau i de manera puntual, aquesta dotació per poder organitzar els actes commemoratius.