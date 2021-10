Ordino difon la importància de les moles farineres de la parròquia amb noves visites guiades

El Comú d’Ordino vol difondre la importància de les moles farineres com a part de la història i del patrimoni agrícola de la parròquia. Per aquest motiu, l’Oficina de Turisme ha programat tres visites en dos dies, 13 (9.30 h i 16 h) i 14 de novembre (9.30 h), obertes a tothom.

El dijous 11 de novembre coincidint amb el dia dels Consells fariners, les autoritats de la parròquia faran el recorregut acompanyats d’alguns veïns que han participat en la recerca. Al llarg de Riberamunt trobem documentades més de vint-i-tres moles en funcionament entre els segles XVI I i XVIII. Perquè es necessitaven tantes moles a la parròquia, de qui eren propietat i com s’accionaven aquestes construccions tradicionals són algunes de les explicacions que es donaran a les que farà la guia de muntanya, Inka Bellés. La visita es pot contractar a l’Oficina de Turisme, a la Casa de la Muntanya, prèvia reserva al telèfon 878 173.

La ruta guiada amb sortida des de l’església Sant Martí de la Cortinada fins al poble d’Ordino té una distància de 3 km i inclou la visita a la mola del Mas d’en Soler de la Cortinada, on es farà una demostració de la molta del cereal. Després es visitarà la mola de Cal Pal i a l’exterior s’hi ha instal·lat una exposició de fotografies de la vida agrícola a la parròquia durant la primera meitat del segle XX, imatges cedides per l’ANA. Per últim, es donarà a conèixer la mola de Santa Bàrbara, una de les construccions que avui dia passa desapercebuda. El trajecte d’anada es farà a peu i la tornada en bus parroquial. Per acabar s’oferirà als visitants una degustació de coques i pans elaborats amb farines diferents.