Les suspensions del contracte més enllà del 30 de juny, només per als més afectats per la Covid-19

Aprovat per assentiment el projecte de llei de noves mesures urgents per la situació d’emergència sanitària en principi fins a final d’any, que limita als sectors més afectats, com ara l’oci nocturn i les agències de viatge, la possibilitat de seguir acollint-se a suspensions temporals o reduccions de jornada més enllà del 30 de juny.