Les sis estacions de muntanya d’FGC organitzen jornades de neteja de residus a l’entorn natural

La Mountain Calling es fa a les estacions d’Espot Esquí i Port Ainé (Govern.cat)

Les sis estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) organitzen des d’ara i fins a l’octubre diverses accions de neteja per a recollir residus i conscienciar sobre la importància de mantenir els entorns de muntanya nets i saludables per a tothom. Els equipaments turístics d’FGC són porta d’entrada a parcs naturals i amb aquesta acció refermen el seu compromís amb la cura i preservació del medi natural.

La primera jornada es desenvolupa aquest mateix dilluns, 2 de juny, a Vall de Núria. En col·laboració amb les empreses de la vall, l’objectiu d’aquesta primera edició és netejar l’entorn de la brossa acumulada per l’activitat humana. Durant el matí, els participants es dividiran per a sanejar zones com el torrent de Mulleres, el torrent de Finestrelles, la línia del telecadira, el bosc del circuit de tir amb arc, el torrent de Font Negra i la zona sota la presa. Un cop recollits, els residus seran tractats.





La Molina acollirà la V Jornada Clean Up Day el divendres, 6 de juny, amb la col·laboració del Parc Natural Cadí-Moixeró. L’activitat comptarà amb la participació d’uns 50 alumnes del Cicle Mitjà del Col·legi Bac de Cerdanya (Alp), així com membres de la Fundació Tallers de Cerdanya i la Fundació ADIS, ambdues dedicades a persones amb discapacitat. El personal de La Molina també hi participarà per a donar suport als grups. La neteja es realitzarà entre les 10 h i les 13 h en diferents zones de l’estació, incloent Alabau, Pista Llarga, Telecabina i Llac. L’objectiu principal és conscienciar sobre els residus, fomentar la reducció del consum d’un sol ús i contribuir a la conservació de l’entorn natural.





Tot seguit, serà el torn de Vallter, dissabte 14 de juny, jornada que està organitzada conjuntament amb el Club Excursionista MadTeam. Aquesta iniciativa, que enguany celebra la seva primera edició, té com a objectiu netejar les pistes i els voltants de l’estació, ajudant a recuperar la bellesa i l’equilibri del seu entorn natural. La jornada de voluntariat es durà a terme de 10 h a 15 h i es convida a tothom a participar-hi activament. Els participants s’organitzaran en diversos grups per a recórrer i netejar zones clau com el Pla de Morens i Xemeneia, el Clot, el Bac i el Xalet. Per a tots els voluntaris, Vallter proporcionarà el material necessari per a la recollida de residus, incloent guants i bosses. Per a acabar, hi haurà un aperitiu gratuït per a tots els participants. Les inscripcions es poden realitzar aquí.





Pel que fa a Espot Esquí i Port Ainé, ambdues estacions continuen un any més amb les jornades Mountain Calling de la mà de l’entitat local Loser Surfers i el Parc Natural de l’Alt Pirineu durant el mes de setembre. Aquesta temporada, la neteja se centrarà específicament en la zona dels aparcaments i accessos de les estacions, que és on s’ha detectat una major acumulació de deixalles. Aquest enfocament permetrà una gestió més eficient dels recursos i un impacte més directe en la millora visual i ambiental dels punts d’entrada a les estacions. Aquesta iniciativa arriba enguany a la seva cinquena edició.





Pel que fa a Boí Taüll, s’organitzarà el Mountain Project durant el mes d’octubre. Aquest projecte, iniciat l’any 2022, té com a objectiu principal donar a conèixer l’entorn natural i promoure l’educació ambiental, així com el respecte i el compromís amb la natura. Inclourà xerrades i tallers dirigits al jovent de la comarca. La iniciativa compta amb la col·laboració d’alumnes de l’INS Pont de Suert, del cicle d’ambientals i del cicle de neu, a més de personal tècnic del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i personal de l’estació d’esquí de Boí Taüll. La neteja de zones com la Vall de Manyanet, la Vall d’Erta i el domini esquiable es realitzarà durant l’estiu amb personal de l’estació, un cop ja no hi hagi neu a la zona.

Amb aquestes accions, les estacions de muntanya d’FGC Turisme volen contribuir activament a la conservació dels seus entorns i promoure pràctiques responsables entre els seus visitants, reafirmant el seu compromís amb la sostenibilitat durant tot l’any.