Crear rebedors acollidors que t’abracin en tornar a casa

El rebedor d’una llar (AMIC)

El rebedor, sovint vist com la carta de presentació de qualsevol llar, hi juga un paper protagonista en combinar la benvinguda als visitants amb una funcionalitat pràctica. Sandra Marcos, decoradora d’interiors, subratlla la importància d’una selecció equilibrada de mobles i accessoris per a convertir aquesta àrea en un lloc acollidor que també reflecteixi la personalitat de la llar.

Marcos destaca que els miralls són elements imprescindibles al rebedor. No només afegeixen lluminositat, sinó que també creen una il·lusió de més amplitud en espais reduïts, i es converteixen en un punt focal de la decoració. La decoradora recomana escollir miralls amb marcs ornamentats o formes irregulars per a aquells que volen afegir un toc distintiu.

Les consoles també són crucials en el disseny del rebedor. Amb una varietat d’estils que van des del minimalista fins al més elaborat, aquestes peces permeten mantenir l’ordre sense sobrecarregar l’espai. Escollir consoles amb calaixos o prestatges facilita l’organització d’objectes petits, i la combinació amb elements decoratius, com ara gerros o llums, aporta un aire de sofisticació. Per als que tenen poc espai, una consola flotant pot ser la solució ideal, ja que maximitza l’àrea disponible afegint lleugeresa visual.

La il·luminació és un altre aspecte vital a l’ambientació del rebedor. Sandra recomana llums càlids i funcionals, així com la incorporació d’elements naturals, com ara plantes o fibres vegetals, que aportin frescor i harmonia. Pel que fa a l’elecció del color per a les parets, les tonalitats clares, com ara el blanc trencat o els beixos, són perfectes per a reflectir la llum i crear una sensació d’amplitud. Tot i això, una paret d’accent amb paper pintat discret o una textura subtil pot afegir caràcter a l’espai sense sobrecarregar-lo visualment.

Els detalls decoratius també són claus per a dotar el rebedor de personalitat. Catifes de fibres naturals o amb patrons geomètrics no només delimiten l’espai, sinó que també hi afegeixen confort. Així mateix, una selecció acurada de quadres o fotografies emmarcades pot transformar una paret buida en un punt d’interès visual atractiu.





Per Tot Sant Cugat