Les proves certificadores dels diplomes d’ensenyament professional, el 15 i 16 de maig

Alumnes de formació professional (standret / freepik)

El Consell de Ministres ha validat la convocatòria anual de les proves certificadores dels diplomes d’ensenyament professional del sistema educatiu andorrà per als candidats lliures. Així, i tal com es recull en l’avís, els candidats lliures han de fer la inscripció a les proves en el període comprès entre el 15 i el 16 de maig del 2023, al Centre de Formació d’Aixovall.

Els candidats amb necessitats educatives específiques poden sol·licitar l’adequació dels exàmens mitjançant l’aplicació de mesures d’adaptació de les proves del diploma d’ensenyament professional. En el moment d’inscriure’s a les proves el candidat ho ha d’assenyalar a l’apartat corresponent a la butlleta d’inscripció i ha d’acompanyar la demanda d’un informe acreditatiu emès per un professional especialitzat col·legiat.

Els resultats es publicaran al web del Centre de Formació Professional d’Aixovall (cfp.educand.ad) amb la llista de tots els candidats amb la qualificació d’apte o no apte, el 20 de juny del 2023 a les 15.00 hores. Cada candidat rep, per correu electrònic, un document que recull les qualificacions definitives obtingudes en cada examen, la qualificació final del diploma d’ensenyament professional i la resolució d’apte o no apte per a obtenir el títol de DEP, el 20 de juny del 2023 a partir de les 15.00 hores.