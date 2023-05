Conveni per a la recerca de l’etnobotànica a Andorra

Grandalles a Andorra (illa Carlemany)

El Govern ha aprovat el conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona i l’Institut d’Estudis Catalans relatiu a la inclusió de la recerca sobre l’etnobotànica a Andorra a l’Inventari general del Patrimoni Cultural i a la seva difusió.

D’aquesta manera, el Departament de Patrimoni Cultural, seguint la línia de protecció, conservació i difusió del patrimoni cultural d’Andorra, va encarregar un primer estudi a la Universitat de Barcelona (UB) sobre elements etnobotànics d’Andorra amb la finalitat d’identificar coneixements i pràctiques vinculades al saber popular i, en última instància, posar-los en valor i salvaguardar-los.

Tenint en compte que la recerca Etnobotànica d’Andorra l’està duent a terme l’esmentat grup de recerca de la Universitat de Barcelona, en el marc d’un programa de recerca de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), les tres parts implicades –UB, IEC i Govern d’Andorra– han acordat subscriure un conveni de col·laboració de manera que el Govern pugui fer difusió per qualsevol mitjà (inclosos els mitjans digitals, activitats, xerrades i publicacions en paper) dels resultats de l’esmentada recerca. Com a contrapartida, caldrà acreditar en totes les accions de difusió l’autoria de la recerca, així com els organismes i les institucions que l’han fet possible.