Cartell de la I Jornada d’Educació Social a Andorra (aeesa)

L’Associació Professional d’Educadores i Educadors Socials (APEESA) convoca la I Jornada d’Educació Social al Principat, adreçada a tots els tècnics de l’educació social, a professionals de l’acompanyament i l’atenció a les persones, i al públic en general. El seu objectiu és donar a conèixer la professió de l’educació social, tot generant consciència en els professionals d’atenció a les múltiples pràctiques que exerceixen i projectes que implementen, ja que són agents de canvi i transformació de persones i grups.

Per aquesta raó, la I Jornada de l’Educació Social té com a finalitat presentar els tres eixos de treball actuals: vídeo promocional, treball de prospecció i la jornada. Amb aquest propòsit, es comptarà amb la participació de tres ponents que explicaran la seva trajectòria professional dins de l’educació social i els seus projectes i competències.

En primer lloc, Roger Villanueva Caballero, educador social en l’àmbit de la justícia juvenil, justícia i execució penal, exposarà el rol de l’educador social als centres penitenciaris de Catalunya i la seva pràctica diària i com es transita en un recurs coercitiu.

En segon lloc, Aleix Villafañé Canalejo, explicarà el seu projecte com emprenedor en l’àmbit de la inserció i l’orientació sociolaboral.

Finalment, Nina Capacete Caballero, educadora social de les lleis del canvi, presentarà C.A.M.I_itineraris, un projecte innovador de processos personals, familiars i de comunitats.

Per últim, la jornada clourà amb uns elements de reflexió sobre l’educació social des de l’experiència pràctica, ja que l’educació social és la clau del canvi.

La I Jornada de l’Educació Social al Principat tindrà lloc a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany el dissabte, 20 de maig, de 9:15 a 13:30 hores. No cal inscripció prèvia. Des de l’organització s’anima a totes aquelles persones interessades a entendre que l’educació social és el camí per a la transformació social; per aquest motiu, és un espai obert a tothom que hi vulgui participar. Totes aquelles persones interessades que vulguin més informació es poden adreçar correu electrònic: aeesa.andorra@hotmail.com