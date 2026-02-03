Les projeccions situen Andorra amb 118.007 habitants el 2040

Les principals conclusions extretes de l’estudi de projeccions de població d’Andorra per al període 2025-2040 assenyalen que durant el període 2025-2040, l’esperança de vida experimentarà un augment de 2,3 anys en homes i 1,6 anys en dones. D’acord amb la hipòtesi de fecunditat (escenari central), el nombre central de fills per dona passarà del 0,85 l’any 2024 a l’1,10 el 2040.
Per altra banda i d’acord amb la hipòtesi de migracions (escenari central), el nombre d’immigrants a Andorra passarà de 4.591 persones el 2024 a 3.600 persones el 2040. Així ho detalla, aquest dimarts, el Departament d’Estadística del Govern.
En la mateixa línia, indica que la població passarà dels 87.325 residents estimats a 1 de gener de 2025 a un ventall que oscil·larà entre els 103.604 (escenari baix) i els 112.221 (escenari alt) l’1 de gener del 2040. L’escenari central marca una població resident de 107.933 habitants el 2040. Un escenari sense immigració comportaria una disminució de la població fins als 85.311 habitants, mentre que un escenari amb les característiques constants del 2024, és a dir, un escenari en que tots els factors demogràfics (natalitat, mortalitat, immigració i emigració) es mantenen iguals que els registrats l’any 2024, sense cap canvi en el futur, la qual cosa faria créixer la població fins als 118.007 habitants el 2040.
El pes de la població de menys de 15 anys experimentarà una evolució percentual negativa en tots els escenaris projectats, malgrat que en els escenaris alt i constant s’incrementarà en nombres absoluts.
La població de 15 a 64 anys creixerà en tots els escenaris a l’horitzó 2040, amb l’excepció de l’escenari de migració zero.
La població major de 65 anys tindrà els propers anys un creixement important en termes absoluts i relatius, ja que el seu nombre d’efectius augmentarà entre 9.796 i 11.375 persones en tots els escenaris.