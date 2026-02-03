Mònica Doria continua amb la pretemporada amb una estada a la Reunió

Mònica Doria durant la pretemporada (FACC)
Bones setmanes de preparació de Mònica Doria que continua intensificant el treball específic a l’aigua. La palista olímpica del Principat va tancar la primera part de la pretemporada amb una estada a Dubai on va poder treballar de manera més intensa en aquest primer tram d’any. “Estem contents de la feina que hem estat realitzat; ens suma molt poder fer tantes hores dins de la piragua en un any important per a nosaltres”, ha destacat la palista.

En aquest sentit, la preparació de l’andorrana continua ara amb una nova estada a la Reunió on podrà continuar amb el treball dins de l’aigua. “Quants més dies sumem en bones condicions, millor, perquè això ens permet acumular càrrega de treball; vàrem estar uns dies al país treballant també, però les condicions meteorològiques ens condicionen i aquestes concentracions són claus per a poder encarar la temporada amb la màxima preparació possible”, ha insistit Mònica Doria.



Treball de la base

Més enllà de Doria, el treball de la Federació Andorrana de Canoe i Caiac (FACC) continua amb entrenaments dels palistes més joves com són Ona Perelegre i Nil Checa. Els dos palistes de la federació han iniciat la pretemporada amb bon peu amb sessions al canal de la Seu d’Urgell.

