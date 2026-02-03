El 2025 es va tancar amb 40.664 llars i 89.058 residents al país

Segons les dades de la població estimada a 31 de desembre de 2025, s’estima que a Andorra hi ha un total de 40.664 llars. Tenint en compte les 89.058 persones que també s’estimen com a residents al país s’obté una ràtio de 2,19 persones per llar. La parròquia amb més llars residents és Andorra la Vella amb 11.284, seguida d’Escaldes-Engordany amb 6.986. La parròquia amb menys llars residents és Ordino amb 2.378.
Canillo és la parròquia que més ha crescut relativament en nombre de llars en el període 2021-2025, amb un augment de 1.163 llars (+42,9%), seguida d’Ordino, que creix en 376 llars (+18,8%) i Encamp, amb 789 llars (+13,8%), mentre que la que menys ha crescut ha estat la Massana, amb 263 llars més (+5,0%). No hi ha hagut cap parròquia amb una disminució de llars.
Gairebé dues terceres parts de les llars residents estan formades per parelles de nacionalitat no andorrana (65,5%).
1 comentari
helloI really like your writing so a lot share we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL I need an expert in this house to unravel my problem May be that is you Taking a look ahead to see you