Les pistes de tennis del Prat del Roure aniran al nou aparcament del Falgueró

El Consell de Comú a Escaldes-Engordany (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat aquest dijous en Consell de Comú l’ordinació referent a la despesa plurianual per a la redacció del projecte, direcció de l’obra i execució dels treballs de construcció d’un aparcament vertical al carrer del Falgueró i qualsevol altra acció que tingui relació amb l’esmentat projecte. La cònsol major, Rosa Gili, ha recordar que l’any 2018, durant el mandat de Trini Marín, es va donar autorització per a construir unes torres en aquesta parcel·la. Tenint en compte que és un aparcament “molt necessari i concorregut”, el Comú ha redactat un plec de bases per a la redacció del projecte i la construcció d’un aparcament vertical a la zona.

El plec demana un mínim de 200 places i fins a 300 i la possibilitat que es pugui ampliar més endavant. El projecte es fa sense excavació per la proximitat a l’hospital. A més, serà un aparcament “modern”, amb senyalització de places lliures. Rosa Gili també ha explicat que a l’últim pis s’hi traslladaran les pistes de tennis del Prat del Roure. Això permetria mantenir les pistes al centre i alliberar un espai molt important al Prat del Roure, que és la zona verda de la parròquia. La previsió és que a finals de l’any que ve ja hi hagi l’aparcament acabat.

Per a no deixar sense aparcament la zona, s’habilitaran altres parcel·les per a aquesta fi. A més, hi ha l’aparcament de l’Étang Salé, que és proper a l’hospital.





La Borda Gabriel

Per altra banda, el Comú d’Escaldes-Engordany ha adjudicat, aquesta tarda de dijous, els treballs de reforma i instal·lacions de la Borda Gabriel, situada al carrer de l’Obac. Els treballs se centraran en la remodelació de la coberta, dels forjats i del terra de l’edifici. Unes feines que s’hauran de dur a terme seguint els criteris de construcció d’edificis d’interès històric. Les tasques de remodelació s’iniciaran a l’octubre i s’allargaran durant dotze setmanes.

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha explicat que es tracta d’obres de conservació, una actuació urgent per a evitar que l’edifici s’ensorri. Rosa Gili ha recordat que la Borda Gabriel es troba en un indret interessant perquè està en una ubicació històrica i que la seva adquisició permetrà donar vida a la zona alta de la parròquia.





L’Espai Caldes

Un altre dels punts destacats de la sessió de Comú d’aquesta tarda passa per l’adjudicació dels treballs de reforma de l’Espai Caldes a l’empresa Instal·lacions Integrals. Les tasques a dur a terme a l’edifici Caldes consistiran a introduir millores en l’arquitectura de l’immoble i la renovació de les instal·lacions elèctriques, de comunicació, climatització i fontaneria.

En concret, els treballs han de solucionar les goteres i humitats de l’edifici provinents de la penya i el sostre enderrocant les parets i el fals sostre. També es renova la instal·lació d’aire condicionat i calefacció i la telefonia. A més, es canvien les lluminàries a llums LED i s’instal·len dues pantalles LED a les dues façanes de l’edifici per tal de poder promocionar les activitats culturals i esportives de la parròquia. La previsió és començar les obres a inicis del mes d’octubre i tindran una durada de deu setmanes aproximadament.





El forn incinerador de la Plana

El Comú d’Escaldes-Engordany també ha aprovat l’adjudicació definitiva de la concessió per a l’explotació i manteniment del forn incinerador de la Plana a l’empresa Nou Camí, que ha complert amb un dels màxims requisits dels criteris d’adjudicació que passava pel preu final del procés d’incineració. En aquest sentit, la nova explotadora de la instal·lació oferirà un preu base de 600 euros per a tot el procés d’incineració quan fins ara rondava als 800 euros. Alhora, la concessió serà per a quatre anys en lloc dels cinc actuals.





Liquidació dels comptes del segon trimestre

Per l’últim, s’ha donat el vistiplau a la liquidació dels comptes del Comú corresponents al segon trimestre. El Comú d’Escaldes-Engordany ha tancat el segon trimestre amb un superàvit de 2 milions d’euros. Així, de les 16 liquidacions a fer durant el mandat, les primeres catorze han estat sempre tancades amb superàvit.

Pel que fa al nivell d’endeutament, “continua la seva tendència baixista. Així, el 30 de juny del 2023, el total de préstecs històrics del Comú (contrets per anteriors equips polítics) estaven a 4.111.754 euros, el que representa un 13,39% de la mitjana d’ingressos dels últims 3 anys sobre un màxim del 200%”, segons apunten fonts comunals.

Així doncs, el Comú d’Escaldes-Engordany és el que té una ràtio més baixa de tot Andorra. El cònsol menor, Quim Dolsa, ha exposat que si es continua amb aquesta tendència, la previsió és que l’endeutament continuarà disminuint fins als 3 milions d’euros a finals d’any (quan a inicis de mandat era de 14,5 milions) i “esperem veure’l desaparèixer a finals del 2024”.