El PS tracta la problemàtica de l’habitatge amb l’alcalde de la Seu

Joan Barrera i Pere Baró a l’Ajuntament de la Seu (Partit Socialdemòcrata)

Les consellers generals i el conseller general, Judith Salazar, Susanna Vela i Pere Baró s’han reunit aquest migdia de dijous amb l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, al consistori urgellenc. Els socialdemòcrates andorrans i el líder de Compromís han compartit la voluntat de cooperació en àmbits de la sanitat -com el centre de Salut Mental-, l’educació, la cultura i els esports, però l’eix central de la trobada ha estat la problemàtica de l’habitatge que afecta a Andorra i a la Seu d’Urgell, així com les declaracions efectuades fa unes setmanes per part del cap de Govern i la ministra Conxita Marsol, els quals asseguraven que la “nova mà d’obra” haurà de marxar a viure a la capital de l’Alt Urgell.

“El problema de l’habitatge a Andorra l’ha de resoldre Andorra, no podem carregar-lo a la Seu d’Urgell” ha expressat el president del PS, Pere Baró. Els socialdemòcrates faran una reunió properament -octubre o novembre- entre els membres del PS andorrà i del Partit Socialista de Catalunya, tant de la Seu d’Urgell, com de la Demarcació de Lleida per a enfortir les bones relacions que ja existeixen actualment.