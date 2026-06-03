Les organitzacions empresarials, econòmiques, professionals i sindicals s’incorporen al Pacte d’Estat per a l’Acord d’associació

En el marc de la reunió del Pacte d’Estat per l’Acord d’associació amb la Unió Europea, celebrada aquesta tarda de dimecres, representants de la Unió Sindical d’Andorra, de la Confederació Empresarial d’Andorra (CEA), de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) i del Consell de Col·legis Professionals s’han incorporat com a observadors al Pacte d’Estat, sumant-se així a les forces polítiques que ja en formen part.
Aquesta ampliació, plantejada a petició de Socialdemocràcia i Progrés d’Andorra, es produeix un cop finalitzat el procés negociador i en un moment en què es considera convenient reforçar la concertació entre els actors polítics, econòmics, professionals i socials, orientada principalment a la informació pública i al seguiment dels treballs en curs per a la preparació d’Andorra davant d’un escenari d’Acord d’associació amb la Unió Europea.
El cap de Govern, Xavier Espot, ha celebrat l’entrada d’aquestes entitats al Pacte d’Estat, una participació que, ha assenyalat, ha de permetre ampliar la base de treball i incorporar de manera més directa la visió del teixit econòmic i social. En aquest sentit, ha destacat la importància que els agents puguin traslladar al debat les inquietuds, necessitats i propostes vinculades a l’Acord.
Gerard Cadena, que ha exercit de portaveu dels nous integrants del Pacte, ha valorat positivament la incorporació dels diferents col·lectius com a observadors. Ha recordat que la CEA, l’EFA i la Cambra de Comerç treballen des de fa més d’un any de manera coordinada, a través d’un comitè de pilotatge, amb els diferents sectors de l’economia i el Govern, amb l’objectiu d’identificar possibles problemàtiques i defensar una posició compartida. En aquest sentit, ha subratllat la importància d’acompanyar les empreses en el procés d’adaptació i de garantir que no afrontin soles els reptes derivats del cabal comunitari. També ha constatat una evolució progressiva del teixit empresarial cap a una major predisposició a l’Acord, fruit del treball d’explicació i seguiment que s’està duent a terme.
Ja en aquesta primera reunió, s’han abordat alguns dels elements destacats del moment actual del procés, com ara l’estat d’avançament dels treballs al Consell de la Unió Europea i el calendari previst per a les pròximes setmanes, així com els resultats de l’enquesta d’opinió política 2026 vinculats a l’Acord d’associació.
Amb aquesta ampliació, «el Pacte d’Estat reforça el seu caràcter transversal i es consolida com un espai de seguiment, intercanvi d’informació i concertació entre les institucions, les forces polítiques i els principals actors econòmics, socials i professionals del país», asseguren des del Govern.