‘Les millors serenates per a una nit d’estiu’, el Concert de l’ONCA als Jardins de Casa de la Vall

La Fundació ONCA organitza, el dimecres 30 de juny, a les 22 h, el tradicional Concert Jardins de Casa de la Vall, sota el títol Les millors serenates per a una nit d’estiu. L’actuació serà a càrrec de setze músics de la Fundació ONCA, dirigits, per primera vegada, pel concertino director, Joel Bardolet. La direcció escènica anirà a càrrec de Joan Hernández, i comptarà amb la dramatúrgia d’Eva Arasa i la interpretació de l’actriu Jèssica Casal. Les entrades es poden adquirir a partir d’aquest dilluns a la pàgina web www.onca.ad.

El Concert Jardins de Casa de la Vall vol recuperar l’esperit genuí de la serenata com a música ideal per escoltar a l’aire lliure en un vespre d’estiu. L’estil musical neix com un cant dedicat a algú (generalment a l’estimada o a l’estimat) interpretat en la calma serena del vespre. Avui en dia s’ha convertit en tot un clàssic que ens ha donat alguns dels millors moments del repertori romàntic.

Amb tot això, la producció presenta un tast dels millors moments d’algunes de les serenates més emblemàtiques en un plantejament de concert que suposa un nou format de programa, un canvi cap a una manera de seduir al públic. Per Albert Gumí, comissari artístic de la Fundació ONCA, “seguint els passos iniciats per Gerard Claret, en aquesta ocasió hem convidat un dels intèrprets de més renom actual en l’escena catalana, Joel Bardolet, que forma part de la generació marcada per la llum del Quartet Casals”. Bardolet ja havia col·laborat prèviament amb la Fundació, al Cicle ONCA Bàsic, l’any 2018, amb el trio format per Joel Bardolet (violí), Josep Bracero (viola) i Daniel Claret (violoncel).

Alguns dels compositors que es podran escoltar són Wolfgang Amadeus Mozart amb l’Allegro de la Serenata núm.13, Petita serenata nocturna, Piotr Ilitx Txaikovski i el Vals de la Serenata op.48 o Victor Herbert amb el Finale de la Serenata op.12. Entre peça i peça, un text suggeridor en format epistolar d’Eva Arasa que, per primera vegada col·labora amb la Fundació ONCA, serà el fil conductor del concert amb un marcat to confident, íntim i amorós. Jèssica Casal, actriu andorrana que s’incorpora a l’elenc d’artistes convidats per la Fundació ONCA, en serà la rapsode.

Les entrades tenen un cost de 15 euros i només es poden aconseguir a través de la web www.onca.ad. L’aforament és limitat seguint els protocols establerts pel Ministeri de Salut arran de la Covid-19. El dia del concert no hi haurà venda d’entrades. En cas de mal temps el concert es durà a terme al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.