La Flama del Canigó arribarà dimecres a les 19h a la plaça del Consell General

La Flama del Canigó arribarà dimecres, vigila de Sant Joan, al país. Entrarà al Principat per la frontera hispanoandorrana, on serà rebuda pels monitors d’AINA a les 13:00 hores. Ells seran els encarregats de portar-la fins al Comú d’Andorra la Vella, que enguany exerceix d’amfitriona, on serà rebuda i custodiada fins que a les 19:00 hores es traslladarà a la plaça del Consell General, segons ha explicat en un comunicat el Centre de la Cultura Catalana d’Andorra.

Allà serà rebuda per la síndica general, Roser Suñé, i altres autoritats, es llegirà el manifest i es procedirà al lliurament de la flama als representants de les diferents parròquies per a que puguin encendre les respectives fogueres.