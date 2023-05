Omar El Bachiri. Psicòleg

Les mentamfetamines i la síndrome d’Ekbom. Hi ha una relació molt interessant entre ambos conceptes, l’al·lucinació paràsita (creença d’estar infectat per organismes vius com poden ser cucs, insectes, polls, etc.) Només que la síndrome no és una casuística provocada per substàncies externes a l’organisme, sinó, per alguna experiència traumàtica amb els insectes, com per exemple: haver viscut durant algun temps en un ambient infestat i no haver pogut evitar-ho de cap manera. Aleshores, la persona ha associat qualsevol picor o irritació corporal amb la presència dels insectes. En contrapartida, en el consum de metamfetamines aquesta presència paràsita es un efecte colateral.

El sistema nerviós queda trastocat i afecta directament a la vista donant com a resultat l’al·lucinació visual. Ara bé, la sensació intrusiva dels insectes provoca les mateixes reaccions en ambos casos: rascar-se fins a fer-se mal, arrancar-se la pell amb les ungles i fer-se talls per a sostreure’ls.

S’ha de comprendre que és una droga psicoestimulant anomenada amb noms com l’speed, la meth o el cristall i la seva funció és, únicament, inundar el cervell de dopamina (neurotransmissor excitador). Per això mateix és una de les drogues amb els efectes psicotròpics més intensos i duradors. És tan poderosa que disminueix la son, el cansament, la fam i, simultàniament, incrementa l’activitat física i l’atenció. És com si el consumidor es transformés en superman i, per això mateix, és una de les drogues amb més demanda entre els estudiants i els ambients festius, és com tenir energia il·limitada.

No obstant, els efectes col·laterals sobre l’organisme són desastrosos ja què la seva fabricació és majoritàriament casolana, en laboratoris clandestins. És una barreja de substàncies barates i de lliure accés com son anticongelant, mata-rates, àcid per a bateries o guix, entre d’altres. Donant com a resultat una pols blanca, la qual, es pot compactar en forma de pastilles de fàcil dissolució en aigua i etanol (alcohol).





