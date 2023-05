Afecta el soroll als peixos?

Un parell de peixos en una peixera (iStock)

Hem parlat del soroll i de la música en relació amb l’impacte que té sobre les mascotes com els gossos i gats. Però en la llar, hi ha altres tipus d’animals de companyia, com els peixos. I, què succeeix en aquests casos? Què succeeix amb el soroll del dia a dia de la casa, o la música? Aquí es dona resposta per a tractar que els peixos tinguin el benestar més gran en l’aquari domèstic.

Quan es té una peixera a casa, sembla que als peixos res els afecti, perquè estan en la seva atmosfera controlada i a l’interior de l’aquari, que actua en lloc d’escut. No obstant això, no sempre és així.

Diverses recerques dutes a terme per la Universitat de Bristol, posen de manifest que el so distreu als peixos, sobretot, a l’hora de realitzar funcions tan importants com buscar el menjar per a alimentar-se.

L’estudi va constatar que el so fa que els peixos tinguin errors en el seu comportament en les tasques que duen a terme de manera rutinària. En menor mesura, es va observar que hi ha conseqüències o efectes nocius en funcions vitals com protegir-se o escapar.

No obstant això, sí que va cridar l’atenció que una de les equivocacions va ser que, en escoltar sons, els peixos menjaven les seves deposicions, en lloc de l’aliment, per estar en un estat de confusió.

Aquest tipus de comportaments es produïa encara que el so només s’escoltés uns segons. A més, tampoc era necessari un alt volum. Els peixos, en escoltar-ho, no eren capaços de recordar el que estaven fent.

Continuant amb l’exemple del menjar, es va apreciar que els peixos deixaven de buscar aliment i menjaven el que tenien davant, amb independència del que fora.

L’estudi també va detectar que els sons que més molesten als peixos són els brunzits, plors, udols, sirenes i alarmes. Això s’explica perquè són semblants als elements de comunicació que tenen per a relacionar-se com a ona de vibració sobre l’aigua.





Per animalmascota.com