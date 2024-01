Les Janeiras ressonaran a la Seu d’Urgell

Cartell anunciant la cantada de Janeiras a la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

Els membres del Grup de Folklore Casa de Portugal a Andorra interpretaran aquest diumenge, 28 de gener, a la Catedral de Santa Maria d’Urgell, a la Seu, el cant de les Janeiras, una tradició portuguesa que durant el mes de gener vol desitjar un bon any a tothom. L’acte inclourà una missa a les 11.30 hores i, tot seguit, un petit concert.

Les Janeiras són una tradició portuguesa secular on petits grups es reunien per a anar porta a porta cantant i desitjant un bon any nou. Els caps de casa els convidaven a entrar a les seves llars i després de la cantada els oferien productes del fumer i el rebost. Actualment, la tradició es manté a Portugal i també a Andorra, des del 2006, tot i que va patir una aturada durant la pandèmia.