Inauguració de l’Exposició “Reinterpretacions de llegenda” de Maria Núria Moreno

Cartell de l’exposició “Reinterpretacions de llegenda” a l’Institucional de la Xarranca

L’Associació Cultural Xarranca presenta una nova exposició fotogràfica. Es tracta de la mostra “Reinterpretacions de llegenda” de l’artista Maria Núria Moreno Cendrós. La inauguració tindrà lloc el dijous, 8 de febrer, a les 19:30 hores, a l’espai de la Xarranca, l’Institucional, ubicat al Parc Central d’Andorra la Vella.

Sobre l’Obra

“Reinterpretacions de llegenda” és un projecte fotogràfic innovador que presenta 15 llegendes d’Andorra reinterpretades per l’artista. Cada parròquia és representada amb dues llegendes, a les quals se suma una llegenda extra. Algunes de les “llegendes” han estat “creades” per al projecte, com ara “L’anell de la Font de Sispony” o “El minairó La, l’exercit d’Enclar”.





Algunes de les llegendes destacades inclouen:

– Canillo: El Roc de les bruixes – La creu dels set braços

– Ordino: La Bruixa de Sornàs – El Bruner

– Encamp: El llac d’Engolasters – Els amants de la forca

– La Massana: L’anell de la Font de Sispony – Els Soldats Encantats

– Andorra la Vella: El minairó La – L’exèrcit d’Enclar

– Sant Julià de Lòria: La Dama Blanca – Llimoi

– Escaldes-Engordany: Les unces d’or – Calidea





Sobre l’artista

Maria Núria Moreno Cendrós va iniciar la seva aventura fotogràfica de manera autodidacta el 2004. Des del 2007, ha continuat la seva formació amb diversos cursos, seminaris i tallers a diverses ciutats, incloent Andorra, la Seu d’Urgell, Barcelona, Cerdanyola i Vilafranca del Penedès. La seva formació ha comptat amb l’ajuda de destacats fotògrafs com Montse Altimiras, Pep Aguareles, Òscar Domínguez, Joan Vendrell, Tino Soriano i Mireia Bordonada. Actualment, continua ampliant les seves habilitats a través de tallers de fotografia creativa.

Amb més de 40 exposicions col·lectives i més de 20 exposicions individuals a Andorra, Cerdanyola, França, Buenos Aires, Geòrgia, Maria Núria Moreno Cendrós ofereix una visió única i captivadora de la rica tradició de les llegendes andorranes.