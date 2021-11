Andorra la Vella s’integra al Comitè executiu de la Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes (UCCI)

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha estat l’encarregada d’obrir el diàleg d’alcaldes durant la XIX Assemblea General de la Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes que s’ha celebrat aquest dijous a la Casa de la Villa de Madrid. La trobada, que ha estat presidida per l’alcalde de Madrid i copresident de l’UCCI, José Luis Martínez-Almeida, ha comptat amb alcaldes i alts representants dels Governs Locals de les capitals de 22 països, com Lisboa, Bogotà, San Salvador, San Juan de Puerto Rico, San José, Lima o Santo Domingo. La sessió inaugural s’ha realitzat a la sala de plens de l’antic ajuntament de Madrid, i ha comptat amb la presència dels antics alcaldes –que alhora havien exercit com a presidents de l’UCCI- José María Álvarez del Manzano, Alberto Ruiz-Gallardón i Ana Botella.

Andorra la Vella s’integra per primera vegada al Comitè executiu de l’UCCI, assumint la vicepresidència de Desenvolupament econòmic, Turisme i Innovació durant els pròxims dos anys. La copresidència de l’ens passarà a mans de San José (Costa Rica) fins al 2022 i de Lima (Perú) fins l’any següent. Conxita Marsol, durant la seva intervenció, ha destacat l’important paper que han desenvolupat durant la pandèmia els governs locals, com a referents més immediats dels ciutadans i també com a generadors de riquesa mantenint llocs de treball tot fomentant l’obra pública. La cònsol major, alhora, ha transmès la importància de mirar el futur amb optimisme, apostar per la innovació i la sostenibilitat, i establir sinèrgies amb la resta de ciutats iberoamericanes, explica el Comú d’Andorra la Vella mitjançant un comunicat de premsa.

Un cop finalitzada l’assemblea, Conxita Marsol, acompanyada per l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu, han mantingut una trobada bilateral amb l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, i la secretària general de l’UCCI i consellera de Turisme de l’Ajuntament de Madrid, Almudena Maíllo. A la trobada han parlat del turisme com a motor econòmic i, en aquest sentit, Conxita Marsol ha destacat la importància de la posada en marxa el mes vinent d’un servei d’aerolínia que unirà Madrid amb l’aeroport d’Andorra – La Seu d’Urgell. La cònsol major ha aprofitat la reunió per convidar l’alcalde a visitar Andorra la Vella tot fent ús d’aquest mitjà que connectarà d’un manera més directa el Principat amb la capital d’Espanya.

La visita a Madrid es clourà demà divendres amb una audiència al Palau de la Sarsuela que oferirà el Rei d’Espanya, Felip VI, als alcaldes iberoamericans participants a l’Assemblea de l’organització internacional. Posteriorment, l’alcalde José Luis Martínez-Almeida oferirà una visita a les dependències de la Direcció General de la Policia Municipal de Madrid.

Andorra la Vella forma part des del 2008 de la Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes, un organisme que es va crear el 1982 a Madrid, la ciutat que avui ha tornat a acollir una Assemblea General. L’esdeveniment s’havia de celebrar el 2020 però es va haver de suspendre per la situació sanitària mundial.