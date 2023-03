Les Finals de la Copa del Món d’esquí escalfen motors amb la Fura dels Baus

Una de les espectaculars performances de la Fura dels Baus (@citrico)

Més d’un miler de persones van gaudir ahir dissabte, al vespre, a l’eix comercial que uneix Escaldes-Engordany i Andorra la Vella del macroespectacle itinerant “El camí a les Finals”, protagonitzat per la prestigiosa companyia teatral La Fura dels Baus. L’esdeveniment ha servit per a escalfar motors i per animar els amants de l’esquí a presenciar les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí 2023 que arrencaran aquest dilluns al Principat.

La festa es va iniciar a la plaça Coprínceps amb l’animació del grup de fusió-percussió Brincadeira, que va anar marcant el ritme d’una desfilada que escenificava el recorregut que ha fet l’estació d’esquí on es desenvoluparà la competició al llarg de la darrera dècada pel circuit de Copa del Món. Així, després de rememorar la primera prova del 2012 a la plaça Coprínceps i la segona prova del 2016 davant d’Illa Carlemany, va fer acte de presència un colossal gegant de la Fura dels Baus, representant la humanitat, que va recordar la celebració de les primeres Finals de Copa del Mon del 2019 a la plaça de Meritxell.

La comitiva va continuar fins a la plaça de la Rotonda, on es va viure el colofó final, la benvinguda a les Finals del 2023 a través d’una altra espectacular estructura de la Fura: un rellotge de sorra de grans dimensions que va simbolitzar el final del compte enrere per a la celebració de la gran cita esportiva a Grandvalira.

L’esdeveniment va recrear l’ambient que es viurà des de demà, dia 11 i fins el 19 de març, a les Finals de la Copa del Món Andorra 2023, i va permetre que el públic assistent se sentís el protagonista de la festa, en especial els infants i joves dels esquí clubs del país, que en van ser els convidats especials.