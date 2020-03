Ski Andorra en nom de totes les estacions d’esquí andorranes ha comunicat que els seus camps de neu romandran tancats a partir del dia 14 de març davant la necessitat d’elevar la precaució i evitar al màxim el risc de contagi del coronavirus COVID-19.

Les estacions prenen la decisió com a mesura de responsabilitat i donen per finalitzada la temporada “amb el desig de tornar a la normalitat el més aviat possible. La salut dels nostres clients, treballadors i població en general està per sobre de qualsevol altra circumstància”.

així mateix han afegit en el comunicat que volen agrair a tots els clients que els han acompanyat aquesta temporada i esperen donar-los aviat una nova benvinguda.