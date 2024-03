Les estacions de muntanya d’FGC Turisme allarguen la temporada d’hivern fins al 7 d’abril

L’estació de Boí Taüll (Govern.cat)

Gràcies a les nevades de les primeres setmanes de març i la constant feina dels equips d’explotació, les estacions catalanes d’FGC Turisme allargaran la temporada d’hivern fins al 7 d’abril, sempre que les condicions meteorològiques i d’innivació dels dominis esquiables ho permetin. La Molina, Vallter, Espot Esquí, Port Ainé i Boí Taüll, que inicialment preveien tancar el dilluns 1 d’abril, obriran ininterrompudament durant una setmana més.

Vall de Núria mantindrà obert el domini esquiable fins al dia 31, però l’equipament turístic és obert els 365 dies de l’any i mantindrà els serveis habituals de transport, restauració i allotjament operatius.





Amb gairebé el 80% de les pistes en funcionament i amb gruixos de neu de fins a 240 cm a les cotes altes, Boí Taüll és l’estació d’FGC Turisme més afavorida, un paradís per als aficionats dels esports d’hivern. Per això també té previst obrir de nou els remuntadors el cap de setmana de 13 i 14 d’abril després d’aturar l’activitat entre setmana del 8 al 12 d’abril. Els usuaris que disposin de forfets de temporada de les altres estacions d’FGC podran esquiar gratuïtament a Boí Taüll durant el cap de setmana del 13 i 14 d’abril.

Durant Setmana Santa, l’estació de l’Alta Ribagorça comptarà amb un programa d’esdeveniments pensats per a tots els públics, com l’après esquí de la Terrassa Cow Boí o la festa de comiat de la temporada d’hivern 2023-2024 del dissabte 30, amb música DJ. Cal recordar que l’estació de la Vall de Boí disposa d’una àmplia i completa oferta d’itineraris d’esquí de muntanya en una època que és idònia per a la pràctica d’aquest esport.





Les estacions pallareses d’Espot Esquí i Port Ainé també preveuen obrir gairebé el 100% del seu domini esquiable durant els dies de Setmana Santa. Les pistes d’ambdues estacions, amb gruixos de neu de fins a 160 cm, seran l’escenari ideal per a gaudir dels esports de neu complementada per una diversa programació d’esdeveniments per a tots els públics. Espot Esquí organitzarà l’esperada Espot Tamarro Race, el dissabte 30 de març, una divertida cursa popular, gratuïta i apta per a tots els nivells, en què les persones participants hauran de superar obstacles com si fossin veritables esquiadors professionals. D’altra banda, Port Ainé comptarà amb la cursa popular Gall Fer, una carrera gratuïta i oberta a tothom que passarà per una pista blava i una de verda. A la línia d’arribada hi haurà xocolatada per a totes les persones participants.





La Molina ho té tot a punt per a l’arribada de Setmana Santa. Amb gruixos de neu de fins a 70 cm a les cotes altes, al llarg d’aquests dies, les persones visitants podran esquiar, practicar surf de neu i altres activitats de muntanya, però també gaudir de l’ampli ventall d’esdeveniments que es duran a terme. Entre les diverses propostes en destaquen: l’últim Après Ski Alabau by Estrella Damm de la temporada d’hivern, que coincidirà amb la festa Flaix FM i tindrà lloc dissabte 23 de març; la ja tradicional Gimcana d’Ous per Pasqua del dia 29, en què les persones participants hauran de trobar els ous que estan amagats per l’estació; o una sessió DJ matinal amb Oriol Moner (dissabte 30). Pel que fa a l’àmbit esportiu, La Molina serà l’escenari del 12è Campionat de Catalunya per a persones amb discapacitat intel·lectual ACELL (dissabte 23), la cursa open Torrent Challenge – ALCE (divendres 29) i la triatló TriSnow La Molina (diumenge 31), que posarà punt final a la temporada d’hivern i donarà la benvinguda a les activitats de muntanya, com la MTB o el trail running.





Vallter encara el final de temporada amb un gruix de neu de fins a 60 cm i romandrà oberta cada dia, oferint la seva habitual varietat d’activitats d’alta muntanya més enllà de l’esquí i el surf de neu. Els dies de Setmana Santa comptarà amb diferents propostes, entre les quals destaquen: un taller d’atrapa somnis, l’animació infantil de “l’Esquirol Fajol torna al seu cau”, en què els menuts s’acomiadaran de la mascota de l’estació fins a la pròxima temporada i la festa de cloenda la Llevantada, amb un programa molt variat, amb classes magistrals d’esquí, excursions amb raquetes, jocs, concursos i música.





Per la seva banda, Vall de Núria, amb gruixos de neu de fins a 70 cm a les cotes altes, mantindrà el domini esquiable operatiu fins al diumenge 31 de març. El Cremallera i els serveis turístics de l’estació no s’aturen i estaran plenament operatius més enllà d’aquella data. Les propostes més destacades són el Telefèric, el Parc Lúdic, els espais expositius i les rutes de senderisme pels voltants del Santuari i en ple Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. Amb tot, el Cremallera de Núria, l’únic mitjà per a accedir a l’estació de muntanya, circula diàriament i de manera ininterrompuda durant tot l’any.

De cara als dies de Setmana Santa l’estació del Ripollès presenta una completa agenda d’esdeveniments per a tots els públics com, per exemple, la sortida amb raquetes de neu sota la lluna plena del dissabte 30 de març, en què les persones participants descobriran el Pirineu d’una forma ben diferent. Pel que fa a les propostes pensades per a la mainada, destaca la xocolatada gratuïta que s’organitzarà els dissabtes 23 i 30 al costat del Parc Lúdic de l’estació, l’excursió guiada en màquina trepitjaneu, complementada amb activitats infantils, música i tast gastronòmic, o la gimcana Ous per Pasqua, en què tindran la missió de buscar els ous amagats per l’entorn del Santuari amb l’ajuda d’un mapa.





Pel que fa als horaris d’obertura de les estacions, La Molina estarà oberta al públic de 9.00 a 17.00 h cada dia, excepte el dia 1 d’abril, Dilluns de Pasqua, que l’horari serà fins al migdia, de 9.00 a 13.00 h.

En canvi, l’horari de Boí Taüll, Espot, Port Ainé i Vallter serà cada dia de 9.00 a 17.00 h.

Pel que fa a Vall de Núria, estarà obert de forma habitual i cal consultar els horaris del cremallera que varien en funció del dia.