Les Escoles Esportives Municipals de la Seu ofereixen una quinzena d’activitats físiques aquest curs

El pròxim dilluns 28 de setembre, a partir de les nou del matí, s’obriran les inscripcions telemàtiques per a les prop d‘una quinzena d’activitats físiques que ofereix per aquest nou curs el Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Les inscripcions seran exclusivament online, des del web municipal http://esports.laseu.cat i restaran obertes fins que hi hagi places a cadascuna de les activitats. L’inici de les Escoles Esportives Municipals (EEM) està previst pel dia 5 d’octubre.

Les activitats

Les EEM per al públic infantil són les teles acrobàtiques (a partir de 5 anys) i golf junior (de 7 a 14 anys).

Les activitats exclusives per a persones grans són: ioga, aiguagim, gimnàstica de manteniment i escacs. A Castellciutat s’impartiran classes de ioga i de gimnàstica de manteniment, ambdues propostes orientades a persones majors de 50 anys.

Les activitats per a totes les edats són: correcció postural, condicionament físic, estiraments i col·locació, gimnàstica amb coreografies, i com a novetat d’enguany classes de golf (iniciació i perfeccionament i estratègia de joc).

Cal remarcar que en aquest curs 2020-21, l’oferta esportiva s’ha vist reduïda per dos motius: hi ha activitats que es deixen d’oferir per manca de participació o a causa de la situació sanitària actual i les activitats adreçades als infants -que s’organitzaven conjuntament amb alguns clubs de la ciutat- passen a ser gestionades directament per aquests clubs i surten de l’oferta de les EEM.

Oferta esportiva segura i responsable

En les activitats amb més participació es faran grups més reduïts, adaptant-les a les dimensions dels espais on es fa l’activitat i respectant les distàncies de seguretat establertes.

En aquest sentit, en les activitats per a gent gran (ioga, manteniment i aiguagim) s’han habilitat més grups per tal de donar cabuda a tothom. Aquests grups s’activaran si s’ocupen les places dels grups habituals.

Paral·lelament, des del Servei d’Esports s’ha preparat un protocol d’actuació per prevenció de la Covid-19 per a totes les activitats. Aquest protocol, amb una part genèrica i una altra d’específica per a cada activitat, es farà arribar a les persones inscrites en cada escola. Entre aquestes mesures, s’inclou la signatura d’una declaració responsable de les persones usuàries amb el compromís de seguir els protocols d’actuació establerts. “L’objectiu és que l’oferta d’activitats EEM sigui una oferta segura i responsable”, s’afirma des del Servei d’Esports de l’Ajuntament urgellenc.

Fulletó informatiu

Tota la informació de les EEM està recollida en díptic que properament arribarà a totes les llars de la Seu d’Urgell. Aquest fulletó ja es pot consultar online al web municipal http://esports.laseu.cat