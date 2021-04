Les claus en la dieta per guanyar múscul

La dieta és, juntament amb l’entrenament, un pilar fonamental per a aconseguir resultats si volem guanyar múscul per veure’ns millor i optimitzar la nostra salut. Tot seguit descobrim les claus en l’alimentació habitual per aconseguir canvis positius en el nostre cos.

El primer a tenir en compte és que no poden faltar les calories en el nostre dia a dia. El nostre cos no pot aconseguir més musculatura sense l’energia suficient en la dieta habitual. Cal cuidar que no faltin calories o, fins i tot, pot ser necessari incloure una mica més de les calories que el nostre cos consumeix diàriament.

En segon lloc, recordeu que les proteïnes magres no poden estar absents en els teus plats. I és que les proteïnes són un nutrient amb funció estructural, és a dir, són les que ofereixen els components dels nostres músculs. Si volem guanyar múscul, es recomana triar proteïnes magres com poden ser clara d’ou, carns fresques de baix contingut gras, peixos o proteïnes d’origen vegetal. Així mateix, és important que al llarg del dia aconseguim proveir amb la dieta proteïnes d’alt valor biològic.

En tercer lloc, cal incorporar hidrats de qualitat en suficients quantitats. El nutrient que el nostre cos prefereix com a font d’energia són els hidrats de carboni. Si aquests falten i les calories escassegen, les proteïnes, així com els greixos, s’utilitzaran com a substrat energètic. És a dir, si volem que les proteïnes es destinin a la creació de noves fibres musculars, en la nostra dieta no han de faltar hidrats de qualitat.

Les vitamines, minerals i antioxidants seran de gran ajuda. Aquests petits nutrients no aporten calories, però tenen funcions importants en l’organisme. I recomanem triar aliments que ofereixin vitamines, minerals i antioxidants a l’organisme, perquè poden ajudar de diverses formes a guanyar múscul. I no t’oblidis de les fruites i verdures.

Finalment, cal triar greixos saludables, que poden ser de gran ajuda per a aconseguir un cos esvelt i saludable. La millor opció són àcids grassos insaturats, sobretot omega 3. A més, té un efecte antiinflamatori en el nostre cos.

Per trendenciashomre.com