Les administracions públiques compten, cada cop més, amb majors recursos per a l’ús de les noves tecnologies

Segons dades revelades aquest dijous pel Departament d’Estadística del Govern, l’any 2024 l’import total destinat a l’ús de tecnologies de la informació i comunicació en les administracions públiques ha estat de 22.960.040,07 euros, un 25,0% més que l’any 2023. Un 18,8% d’aquest import s’ha destinat a “Aplicacions informàtiques”.
En data 31 de desembre de 2024, el Departament de Transformació Digital disposava de 1.400 ordinadors de sobretaula, 200 portàtils i 477 equips d’impressió (impressores i equips multifunció), tots ells repartits entre diferents departaments del Govern. El Departament de Policia té 261 ordinadors de sobretaula, 21 portàtils i 91 equips d’impressió.
L’Administració disposa d’un total de 62 professionals de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). La majoria d’ells són “Analistes d’aplicacions i programadors informàtics de nivell mitjà” i treballen al Departament de Transformació Digital (DTD).
Hi ha hagut un total de 117.511 tràmits en línia, un 20,6% més respecte a l’any 2023.