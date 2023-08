L’equip de tècnica torna de Lituània preparat per a les primeres curses

L’esquiador andorrà, Xavier Cornella, entrenant a Lituània (FAE)

L’equip masculí d’esquí de tècnica ha tornat d’una estada de quatre dies a Lituània, on va estar entrenant a l’Snow Arena de la localitat de Druskininkai. Ara els esquiadors Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella descansen i entrenen a Andorra abans d’iniciar el viatge a Ushuaia, previst per al 8 de setembre. Gairebé només arribar, el 13 i 14 de setembre, correran dos eslàloms a Cerro Castor (Argentina) corresponents a les SAC (South American Cup).

Del 8 de setembre al 5 d’octubre l’equip té prevista una estada llarga a Ushuaia, on pocs dies després d’arribar tindran les primeres curses de la temporada. Així ho explica el responsable tècnic de l’equip, Fred Beauviel: “L’equip de tècnica masculí ha acabat la primera fase de preparació. Hem esquiat al mes de juny a la glacera de Les Deux Alpes, hem anat a Bèlgica a esquiar més específic en eslàlom al juliol i s’han concentrat tot juliol i fins al 15 d’agost a fer preparació física, abans d’anar la setmana passada a Lituània per a entrenar específicament eslàlom i preparar així les primeres carreres que tindrem a Ushuaia, el 13 i 14 d setembre”.

“El 8 volem i només arribar esquiarem, i per això hem anat a Lituània”, ha assegurat Beauviel. “Era important preparar això i era un nou lloc per a descobrir també, molt interessant pel perfil de pista i la neu és com la buscàvem”, ha dit el responsable tècnic, que ha valorat molt el treball realitzat per tot l’equip: “Ha estat un entrenament intens de quatre dies i ara els nois estan descansant i fent preparació física fins el dia 8, que iniciem el viatge a Ushuaia”. Una vegada completats els dos primers dies de competició, el treball se centrarà en preparar l’inici de temporada d’Europa: “Després de les curses tindrem un bon bloc de tècnica que durarà fins el 4 d’octubre abans de tornar a venir cap a Andorra”, ha dit Beauviel.