Desallotgen dos edificis de Santa Coloma per seguretat

Els dos edificis desallotjats a Santa Coloma (Comú d’Andorra la Vella)

El Comú d’Andorra la Vella ha decretat aquesta tarda de dimecres l’ordre de desallotjament preventiu de 68 veïns que viuen als dos edificis situats als números 28 i 30 de l’avinguda Santa Coloma (un immoble d’habitatges i un hotel). La decisió l’han pres els cònsols major i menor, David Astrié i Miquel Canturri, després de reunir-se amb els enginyers que fan el seguiment d’aquests immobles que des del maig de l’any passat presenten fissures.

Els tècnics han constatat que en la darrera setmana els moviments als dos immobles s’han intensificat, per la qual cosa recomanen que, per seguretat dels residents, es desallotgi l’edifici mentre es duen a terme tasques de consolidació dels fonaments i reforç estructural. Així ho ha explicat David Astrié aquest vespre, després que els cònsols, acompanyats dels propietaris dels immobles, hagin informat personalment a cadascun dels veïns de les mesures i del decret del desallotjament.

David Astrié ha ressaltat que s’ha pres la decisió de manera immediata d’activar el protocol per a desocupar els edificis tan bon punt s’ha disposat de les conclusions dels tècnics, per una qüestió de responsabilitat i d’urgència. Alhora, ha remarcat l’actitud passiva que han mostrat els propietaris per a garantir la seguretat dels immobles, que no han respost a cap dels diferents requeriments fets des del Comú. També ha explicat que al mes de juny se’ls va demanar un informe que detallés l’estat dels edificis, però que en cap moment s’ha facilitat la informació ni al Comú ni als tècnics.

El decret dona als residents 48 hores per a desocupar les seves llars, que hauran de quedar lliures divendres a les 15 hores. No obstant això, se’ls permetrà accedir-hi de manera puntual acompanyats dels cossos d’emergència per a recollir efectes personals suplementaris en cas que sigui necessari. El taller mecànic situat als baixos també haurà de tancar mentre duri el desallotjament.

Els tècnics estimen que caldran prop de 3 mesos per a completar els treballs de consolidació dels fonaments i de reforç estructural, un temps durant el qual no es podrà habitar als immobles. El Comú facilitarà la gestió dels reallotjaments.





Treballs que es duran a terme

A partir de la setmana vinent es començarà a fer la campanya de reconeixement del terreny, tal com estava previst, durant la qual es faran sondejos per a determinar la naturalesa del terreny i les seves característiques. En paral·lel, es faran treballs de consolidació als fonaments dels dos edificis. Els enginyers consideren imprescindibles aquestes reinjeccions de resina que, malgrat necessitaran altres mesures complementàries, asseguraran certa consolidació dels immobles de manera ràpida. Un cop finalitzat aquest procediment, el Comú requerirà als propietaris que prenguin les accions oportunes per a garantir la seguretat dels immobles.

Des del Comú s’ha comunicat tot el dispositiu als equips de Bombers, Protecció Civil i Policia.