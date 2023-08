Crema una masia a Castellbò

La masia que s’ha cremat amb l’interior i la coberta amb greus afectacions (Foto: Albert Arellano / RàdioSeu)

Un incendi ha provocat danys greus aquest dimecres a un mas del terme municipal de Montferrer i Castellbò. Segons ha informat la Direcció General d’Emergències, el foc ha cremat la Masia de Gramunt, situada a prop del poble de Castellbò, al camí de Carmeniu.

L’avís del sinistre s’ha rebut a quarts de tres de la tarda (14.39 h). Per causes que es desconeixen, a l’edifici s’hi ha iniciat un foc que ha avançat ràpidament. Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat 15 dotacions, davant la possibilitat que cremés també massa forestal, però en arribar han comprovat que les flames afectaven bàsicament la masia. En l’extinció hi han treballat 10 d’aquests vehicles.

Pel que fa als danys, de moment s’ha constatat que la coberta s’ha trencat i que l’interior de la casa ha quedat molt malmès. Al llarg d’aquesta tarda els Bombers segueixen treballant-hi, amb nou dotacions, per a apagar-hi punts calents i evitar que el foc revifi.