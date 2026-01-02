L’equip de govern de l’Ajuntament de la Seu valora el 2025 com “l’any que ha fixat les bases del futur” de la ciutat

L’equip de govern de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, format pel grup municipal de Compromís, ha fet un comunicat de balanç d’aquest 2025 en què destaquen que valoren aquests darrers dotzes mesos com “l’any que ha fixat les bases del futur immediat per als propers cinc anys” a la ciutat i com un any que creuen que “deixa empremta”. L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, apunta que aquest període s’ha de “mesurar no només en titulars o en obres visibles, sinó en decisions preses, en projectes encarrilats i en una direcció clara de ciutat”.
En aquest text, Barrera indica que han afrontat aquest exercici “amb una idea molt clara: pensar la ciutat no només des del present, sinó des del que volem que sigui”, i que això els ha portat a “posar al centre qüestions estructurals que durant massa temps s’havien ajornat”. Entre aquestes esmenta especialment l’habitatge. En aquest terreny, recorden que “sense habitatge assequible, especialment per als joves, no hi ha arrelament ni futur ni relleu generacional” i, per això, han volgut “deixar preparats projectes que comencen a fer-se realitat”. Entre aquests esmenta els 11 pisos per emancipació juvenil previstos a l’edifici llegat per Juanito de Cal Pensament al passatge de la Missió i els 100 pisos d’habitatge de protecció oficial de lloguer projectats a l’Horta del Valira, per a “garantir que la gent jove i les famílies puguin continuar vivint a la Seu”. Des del govern municipal afirmen que aquesta construcció és previst que comenci durant l’any 2026 i confien que “marcarà un abans i un després en la política d’habitatge de la ciutat”.
El segon gran projecte que s’ha preparat aquest 2025 i que ha volgut esmentar Joan Barrera és la futura residència per a la gent gran, “un projecte llargament esperat i absolutament necessari”, indica, que comptarà amb 90 places de residència, 40 places de centre de dia i 12 pisos tutelats, “pensats per a donar resposta a diferents moments i necessitats d’aquesta etapa vital”. El batlle urgellenc avança que “no és només una infraestructura; és una manera d’entendre com volem cuidar les nostres persones grans, amb dignitat, proximitat i qualitat”, i informa que “el 2025 ha servit per a avançar decisivament en aquest projecte, amb l’horitzó posat que a finals de l’any 2026 comenci a ser una realitat per a la ciutat”.
El comunicat també assenyala que “aquest 2025 també ha servit per a consolidar projectes que donen identitat i projecció a la ciutat”; i concretament, el d’INEFC Pirineus, que “reforça la Seu com a capital del coneixement, de l’esport i de la formació universitària” i “que genera oportunitats reals per al territori” amb l’inici de les obres del nou edifici, en una parcel·la de l’Horta del Valira a tocar del barri de Santa Magdalena.
I sobre les darreres novetats, Joan Barrera celebra la inclusió de la ciutat al nou Pla de Barris de la Generalitat, perquè pot ser “un altre dels grans punts d’inflexió atès que portarà al centre històric una inversió de 12,5 milions d’euros en 5 anys, per a fer-hi “una mirada integral i a llarg termini”. En aquest marc, es vol reforçar la “institucionalització del Centre Històric” com a àmbit prioritari d’actuació i com “un pas necessari i valent”, perquè “el Centre Històric no es pot salvar amb accions puntuals; necessita estratègia, continuïtat i projecte”. En la mateixa línia, Barrera explica que s’ha “reforçat l’aposta pel centre de la ciutat com a espai viu”, amb mesures com la consolidació de les noves ubicacions de la Fira de Sant Ermengol, d’altres esdeveniments, activitat cultural i comercial i “un nou plantejament urbanístic dels carrers principals” que es vol que sigui “més amable, més humà i pensat per a les persones”.
En aquest balanç, però, des de Compromís hi afegeixen que hi ha qüestions pendents de millora “que continuen sent prioritàries i que la ciutadania ens reclama amb raó”, i entre aquestes indiquen “la via pública, la neteja, la seguretat, el manteniment dels espais urbans, els jardins i, en definitiva, que la Seu sigui una ciutat que llueixi i es cuidi”. Aquest, subratllen, “és un dels grans reptes immediats” i l’afronten “amb la mateixa determinació amb què hem encarat els projectes estructurals”.
Joan Barrera clou el balanç tot afirmant que “governar és prendre decisions, i també és marcar rumb”, i que “el 2025 ha estat l’any de fixar aquest rumb”, alhora que “ara toca continuar avançant, amb exigència, amb constància i amb una idea clara: construir una Seu d’Urgell més viva, de la que totes i totes ens sentim orgullosos”.