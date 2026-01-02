Els Reis d’Orient arribaran a Encamp i al Pas amb dues cavalcades que arrencaran a les 18 hores

La parròquia d’Encamp es prepara per a viure una de les cites més esperades del Nadal amb l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient que, dilluns 5 de gener, portaran il·lusió i regals a tots els infants amb dues cavalcades plenes de màgia i espectacle. A Encamp, la cavalcada començarà a les 18 hores des de la plaça dels Arínsols i recorrerà els carrers de la vila fins arribar al parc de l’Ossa. Durant el recorregut, els Reis d’Orient estaran acompanyats de l’espectacle itinerant Voyage d’un songe, de la companyia Ratafia Théâtre.
Al Pas de la Casa, a les 18 hores tindrà lloc la tradicional baixada de torxes i els focs artificials, amb el descens dels Reis d’Orient per les pistes d’esquí amb retrac fins a la plataforma de Grandvalira. Cap a les 19 hores, està previst que s’iniciï la cavalcada pels carrers de la vila, acompanyats del Club Esportiu Andorrà de Dansa i Fitness, fins a la Sala de Festes, on Ses Majestats rebran els infants i recolliran les seves cartes.
En finalitzar les cavalcades, es repartirà coca i xocolatines a tots els infants.
Arrenca al Pas de la Casa el 31è Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra
Aquesta tarda de divendres, s’ha iniciat al Pas de la Casa el 31è Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra, després d’haver-se celebrat del 27 al 30 de desembre a Encamp. El Saló estarà obert al Pas de la Casa fins al diumenge 4 de gener.
Aquest esdeveniment, adreçat a infants i joves de totes les edats, ofereix una programació variada amb activitats lúdiques, espectacles i propostes innovadores, com ara cinema 7D, tallers creatius, espais interactius i zones esportives, consolidant-se com una de les propostes familiars més destacades de les festes nadalenques.
Tota la programació de Nadal de la parròquia es pot consultar a comuencamp.ad/nadal2025.
