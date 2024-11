L’EOI de la Seu ofereix un curs de conversa i perfeccionament de francès

Sessions de conversa en francès a l’EOI de la Seu

L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de la Seu d’Urgell ofereix un curs de conversa i perfeccionament en francès. La nova activitat, que es farà els dijous a la tarda, s’adreça a persones que vulguin millorar el coneixement d’aquesta llengua de cara al seu ús quotidià. Des de l’EOI han avançat que entre els perfils de gent a qui pot interessar aquest curs hi ha estudiants o professionals que s’estiguin preparant per a fer l’examen oficial dels nivells B1 o B2, com una manera de reforçar l’expressió oral i tenir més possibilitats d’aprovar.

També s’adreça a joves que estiguin cursant o que tinguin previst cursar el Batxibac, el sistema que permet obtenir simultàniament els títols de Batxillerat francès i català. I igualment està pensat per a qualsevol persona que vulgui consolidar o actualitzar els seus coneixements de francès.

La proposta consistirà en 15 sessions presencials, de dues hores cadascuna, en les quals es conversarà sobre temes d’actualitat, amb especial atenció a la realitat social i cultural de França, per a així ajudar també a tenir-ne un millor coneixement. L’horari per al nivell B1 serà els dijous a primera hora de la tarda (16.15-18.15 h); i per al nivell B2, els dijous mateix després de la primera sessió (18.35-20.35 h).

La inscripció té un preu de 174 euros i es pot fer a través del correu eoilaseudurgell@xtec.cat, o bé adreçant-se directament a les instal·lacions de l’escola, al complex del Centre Cultural les Monges (entrada pel carrer de Capdevila).