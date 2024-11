MCTA: Tast de còctels i visita guiada a l’exposició SONS

Cartell anunciant el tast de còctels i la visita guiada a l’exposició SONS (MCTA)

La segona activitat del mes, al Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA), serà el pròxim dijous 28 de novembre i la proposta, en aquest cas, és gaudir d’una selecció de còctels dissenyats per l’Atelier by Aitor Estela, amb visita guiada inclosa a l’exposició “SONS”. La vetllada té un aforament limitat a tan sols 15 persones i un preu de 30 euros per participant. La inscripció prèvia, per tant, és indispensable.

El passat dijous, 7 de novembre, va celebrar-se la primer activitat, la qual va consistir en una degustació de vi de la mà de Classic Vins, on Jean-Louis Le Guil va maridar vins locals amb les obres de la mostra “SONS. Analogies musicals a la pintura”, que acull l’equipament cultural escaldenc.

Tornant a l’activitat del dijous 28, els assistents podran degustar una selecció exclusiva de còctels elaborats per l’Atelier by Aitor Estela, reconegut per la seva innovació i creativitat a l’hora de dissenyar còctels únics. Aquesta experiència es complementarà amb una visita guiada de l’exposició actual, on els participants podran submergir-se en l’univers creatiu que hi ha darrere de les obres exposades, tot gaudint d’un ambient cultural únic.

La reserva s’ha de fer a través del correu electrònic reserves@mcta.ad o bé trucant al número de telèfon 800 800.