Carla Mijares, “out” en un lluitat eslàlom de la Copa del Món, a Levi

L’esquiadora andorrana, Carla Mijares, a Levi, Finlàndia (FAE)

Carla Mijares ha competit aquest dissabte a la Copa del Món d’eslàlom de Levi (Finlàndia). L’andorrana no ha pogut completar la primera mànega quan al tercer sector cronometrat s’ha quedat fora. Mijares ha lluitat a la pista de Levi sota una intensa nevada. L’esquiadora, que sortia amb el dorsal 70, marcava el 57è temps al primer sector amb +1.52 mentre que al segon era el 56è crono amb +2.76. Aquí trobava més dificultats en una porta que la feia perdre el ritme i acabava fora de cursa.

Carla Mijares, esquiadora: “La situació m’ha pogut una mica, m’he deixat portar pels nervis i l’ambient i no he aconseguit treure gaire l’esquí que volia. He sortit una mica desconfiada, sense anar gaire sobre el peu i amb aquestes condicions o vas amb tot o se’t mengen. He anat a remolc fins que he pogut aguantar, però això ens serveix com a aprenentatge per a les pròximes cites intentar treballar això, sobretot agafar el portilló amb la màxima confiança, que sabem que és l’únic que ens serveix”.





Josh Alayrach, responsable tècnic: “L’anàlisi és agredolç, sincerament, perquè ens anem amb un regust una mica dolent. La Carla al final és molt jove i té molt temps per a seguir creixent. Al final avui li ha pogut la pressió, no ha pogut treure la seva millor versió, així que ens quedem amb què hem de seguir picant pedra, seguir guanyant en experiència perquè realment a les pròximes no li pugui la pressió sinó que sigui tot al contrari, que es creixi i vagi a per la cursa, i a partir d’aquí intentar treure la seva millor versió per a fer la sorpresa que estem anant a buscar”.