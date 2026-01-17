L’Energètica posa en marxa un sistema d’autoconsum per a edificis públics de la Seu d’Urgell

L’Energètica, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, ha posat en servei un sistema d’autoconsum col·lectiu a la comarca de l’Alt Urgell, una actuació que permet compartir l’energia verda generada en una teulada pública amb altres equipaments de la Generalitat situats a la vora.
A la Seu d’Urgell, el cor d’aquest sistema es troba a la coberta de l’Institut La Valira, on L’Energètica ha instal·lat 227 panells solars capaços de generar uns 162.500 kWh cada any. Gràcies a la modalitat d’autoconsum col·lectiu, no es perd l’energia que l’edifici no consumeix, sinó que es reparteix a d’altres edificis públics situats en un radi de 2 quilòmetres, sense pagar peatges i càrrecs. Ara aquest sistema ja és en funcionament.
L’edifici que rep més energia amb aquest repartiment és el dels Jutjats de la Seu (43%), mentre que un 41% va a parar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra i el 16% correspon al consum que necessita l’Institut La Valira, on hi ha la base del sistema.
Aquesta instal·lació, segons expliquen des de l’Energètica, forma part del desplegament progressiu d’autoconsums col·lectius que estan duent a terme arreu de Catalunya. Aquest mitjà de compartició d’energia entre edificis públics, subratllen, “permet estalviar costos i pèrdues, coordinant edificis excedentaris, que produeixen més energia de la que necessiten per a funcionar, com els instituts, cap a edificis deficitaris, com les comissaries”.
Per a fer realitat aquests projectes, l’Energètica assumeix la inversió i l’execució de l’obra fotovoltaica, dimensionant la planta per a aprofitar tota la superfície útil de la coberta. Després, mitjançant un algoritme, es calculen i s’assignen els coeficients de repartiment òptims per a distribuir l’energia generada entre l’edifici productor i els consumidors associats.
La tasca de coordinació interdepartamental de l’empresa pública permet, conclouen, “maximitzar l’eficiència dels recursos de la Generalitat”, tot aprofitant el potencial de les 1.400 teulades públiques d’arreu de Catalunya que es consideren aptes per a instal·lar-hi panells solars. Així, es garanteix que l’energia verda es produeixi on hi ha més capacitat i es consumeixi allà on hi ha més demanda, avançant cap a l’objectiu de descarbonitzar l’administració pública catalana.