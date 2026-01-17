Gina del Rio acaba 44a a l’sprint en skating de la Copa del Món d’Oberhof

La Copa del Món d’Oberhof, a Alemanya, ha començat aquest dissabte amb la cursa sprint en estil lliure, en la qual, l’esquiadora de fons, Gina del Rio, ha finalitzat en la 44a posició. L’esportista del Principat no ha pogut entrar en les finals (30 primeres). El seu temps ha estat de 2.57.91, a 19.06 segons del millor registre, que ha estat de la sueca Jonna Sundling amb 2.38.85, i a poc més de sis segons de la 30a plaça que donava accés a les finals, que ha estat per a la polonesa Monika Skinder amb +12.85.
La fondista sortia amb força, però en el primer punt de control (km 0.7) ja marcava +13.5 respecte al millor registre, per a creuar l’arribada amb el +19.06 definitiu. Gina del Rio s’ha trobat bé, però el resultat no ha estat el desitjat per a l’equip, que ha estat analitzant els esquís després de la cursa per tal de buscar solucions de cara a la pròxima cita i per a analitzar la cursa d’avui.
Aquest diumenge, la cursa serà en clàssic i seran els 10km individuals. La carrera començarà a les 12:55 hores.