L’ENA estrenarà nou espectacle, ‘La neu dins aquesta pluja’

L’Escena Nacional d’Andorra (ENA) estrenarà aquest desembre una nova producció amb l’obra ‘La neu dins aquesta pluja’. L’obra ha estat escrita pel director artístic de l’ENA, Alfons Casal, i estarà dirigida pel director i dramaturg català Marc Rosich, i compta amb dos actors andorrans, Claudia Riera com a intèrpret principal i Oriol Guillem, a més de la participació d’Ester Cort. La mostra s’estrenarà al Teatre Comunal d’Andorra la Vella el 12 i 13 de desembre dins de la Temporada de Teatre.

Casal ha explicat que ‘La neu dins aquesta pluja’ és fruit d’un text propi que va escriure com a treball final del tercer curs de dramatúrgia i direcció a l’Institut del Teatre de Barcelona, sota la tutela de Marc Rosich, qui va quedar fascinat pel text i va demanar de dirigir-lo. El text ha acabat donant forma a la producció de l’ENA, donant espais per a professionals escènics andorrans amb els dos intèrprets mencionats anteriorment, la dissenyadora de vestuari Maria Solsona, que passa de la JOCAND a la producció principal de l’ENA, i l’encarregat de l’espai sonor, Lluís Casahuga, que treballa per primera vegada amb la companyia andorrana.

En relació amb la selecció dels actors, Rosich ha exposat que ja coneixia el treball de Claudia Riera, amb qui va coincidir a l’obra ‘Alba (o el Jardí de les delícies)’, i va escollir la intèrpret d’entre les de la seva generació pel seu treball i el perfil del personatge que interpretarà a l’obra: Sally. Per la seva part, Oriol Guillem, va ser triat a través d’un càsting d’entre els actors andorrans que es van considerar adequats pel perfil del seu personatge: Victor. Finalment, Ester Cort interpretarà el tercer personatge de l’obra, Lysa. L’equip de l’obra el complementen la dissenyadora d’espai Joana Martí i l’il·luminador David Bofarull.

Per la seva banda, el director de Promoció Cultural, Joan Marc Joval, ha exposat el caràcter i el ser de l’ENA per a fomentar la creació i desenvolupament de produccions d’àmbit nacional, així com de donar un espai de creixement al talent del país. Finalment, Claudia Riera, s’ha mostrat molt satisfeta de poder tornar a fer una producció amb l’ENA, on va començar la seva carrera com a actriu, i ha encoratjat als joves intèrprets a tirar endavant els seus projectes.

L’obra ‘La neu dins aquesta pluja’ narra la història d’en Victor, la seva dona Lysa i la seva filla Sally, atrapats en un espai que han compartit on passat, present i futur es donen de la mà. Una roda punxada a un revolt inhòspit, un encontre sota la pluja, una cita romàntica a un restaurant de carretera, un llibre on es diuen massa veritats…, les situacions es repeteixen, es comparteixen, i es contradiuen mentre els protagonistes intenten desxifrar perquè reviuen les mateixes situacions en espiral.

Cal recordar que l’ENA és una plataforma d’arts escèniques que té com a finalitat la producció d’espectacles que fomenti la xarxa artística del país i contribueixin al desenvolupament i l’enriquiment dels professionals de les arts escèniques del territori andorrà. Mitjançant la producció pròpia, la col·laboració o la coproducció amb altres productores, companyies, entitats i sales d’arreu, l’ENA busca promocionar el talent andorrà, la creació de xarxes d’intercanvi i la participació en projectes artístics i culturals d’interès.

L’ENA, actualment, té com a patrons principals el Govern d’Andorra i el Comú de la Massana i, aquest 2024 ha establert acords i col·laboracions amb altres comuns com el Comú d’Andorra la Vella, el Comú de Sant Julià de Lòria i el Comú d’Encamp.