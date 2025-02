L’efecte Plaza ja dona resultats. El BC Andorra guanya al colíder

Gran partit del BC Andorra de Joan Plaza contra el València Basket. Foto. ACB

Primera victòria de l’entrenador, Joan Plaza (86-84), a la banqueta del BC Andorra en un partit que ha estat una autèntica muntanya russa, primer amb un pletòric començament dels del Principat, amb un màxim avantatge de 27 punts. A la segona meitat, però, el València Basket ha demostrat perquè es el líder de la competició juntament amb el Madrid, i ha eixugat l’àmplia diferència que tenien els tricolors. Afortunadament, un triple de Jerrick Harding a falta de 5 segons per al final ha trencat la mala ratxa de 7 derrotes seguides dels pirinencs.

Principi immillorable, doncs, dels andorrans amb un contundent parcial de 12-0 i posteriorment de 22-5. Es comença a notar, per tant, la feina de Joan Plaza en matèria defensiva. Els de Pedro Martínez els ha costat trobar situacions de tir, mentre que l’Andorra, d’allò més coral en el que portem de temporada, anotava amb facilitat per part de tota la plantilla. L’excepció era Jerrick Harding que s’ha quedat sense anotar en un primer període que ha acabat amb 26-10. Menció especial per a un Stan Okoye que avui sí que ha fet un gran partit, tant en defensa com en atac.

La màxima diferència en l’electrònic s’ha vist en el segon quart, amb un espectacular 41-14 que feia gaudir, per fi, a la Bombonera. Llavors, també, hi ha hagut un Harding que per fi despertava i un Kuric encertat. Val a dir, però, que en els últims minuts del segon quart ha regnat el desencert per part dels dos equips. Amb el 44-26 s’ha arribat al descans.

A la sortida de vestidors, els de Pedro Martínez s’han col·locat la granota de treball i han demostrat perquè són colíders. Jean Montero, Xabi López Aróstegui i Matt Costello començaven a despertar i a retallar, per tant, les primeres diferències. Amb el 67-54 s’ha arribat al final del tercer quart.

A l’últim període els valencians seguien acostant-se en el marcador, amb una Bombonera que ja es veia venir una nova derrota amb la precipitació des de la línia del triple dels locals. A falta de 3 minuts, els visitants capgiraven el marcador per primera vegada en el partit. No obstant, la parròquia andorrana premia de valent i el València no aconseguia eixamplar diferències. A cada cistella que feia, responia bé l’equip andorrà.

Mancant 5 segons per a la conclusió del matx, Jerrick Harding feia embogir el públic amb un triple que pràcticament donava la victòria a una Bombonera que no veia guanyar el seu equip des del mes d’octubre. Chris Jones ha tingut a les seves mans, en una última jugada, donar-li el triomf al València Basket, però ha errat el triple i la victòria s’ha quedat a casa. Per fi!

El proper partit del BC Andorra serà diumenge vinent, 9 de febrer, a la 13 hores, amb el Gran Canaria.





Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (14), Jerrick Harding (21), Stan Okoye (12), Ben Lammers (5), Sekou Dombouya (9), Nacho Llovet (3), Chumi Ortega (3), Felipe dos Anjos (7), Kyle Kuric (12).

Anotadors de València Basket: Brancou Badio (2), Jaime Pradilla (10), Xabi López Aróstegui (16), Chris Jones (11), Matt Costello (12), Joel Puerto (5), Nate Reuvers (4), Sergio de Larrea (4), Jean Montero (16), Stefan Jovic (1), Nate Sestina (3).