El CLÀSSICAND “cotitza a l’alça” amb nous valors

L’artista Ariadna Gil (Andorra Turisme)

El festival CLÀSSICAND, que s’estrena el proper 2 de juny, inclourà també un tast del talent andorrà en la seva primera edició. Serà amb dues actuacions de música i dansa, i de caràcter gratuït. Segons ha exposat el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, “la voluntat és unir a l’oferta ja anunciada de grans figures internacionals, artistes del país que puguin complementar els espectacles programats i donar-se a conèixer a un públic més internacional”. En aquest sentit, ha recordat que el festival busca posicionar Andorra com a referent cultural i portarà primeres espases en l’àmbit de la música clàssica, la dansa moderna i les arts escèniques.

Així, la pianista laurediana Míriam Manubens actuarà el 4 de juny, a les 12 hores, a l’Església parroquial d’Ordino. El seu concert es dividirà en tres grans blocs: el primer, dedicat a Claude Debussy, el segon als valsos poètics d’Enric Granados i el darrer, a Frédéric Chopin.

L’11 de juny serà el torn de la Jove Companyia Nacional de dansa d’Andorra (Jo Dansa) que oferirà un tast de l’espectacle “La Jove Revolució”. Se n’han programat dues sessions: una a les 12 hores i l’altra, a les 17 hores. En aquest cas, l’escenari serà la cruïlla de l’avinguda Meritxell i l’avinguda Riberaygua.





Ariadna Gil interpretarà Viure/Morir

El 3 de juny, l’Auditori Nacional d’Ordino acollirà el concert i representació Viure/Morir, un espectacle creat al voltant de l’assaig Viure amb els nostres morts, de francesa Delphine Horvilleur. L’obra havia d’estar protagonitzada per l’actriu Rossy de Palma, que finalment no pujarà a l’escenari la data prevista per motius mèdics.

La substituirà al capdavant de l’espectacle una altra actriu de primer nivell: la reconeguda intèrpret Ariadna Gil. El director artístic de CLÀSSICAND, Joan Antoni Rechi, en destaca que “és una de les més mítiques actrius del cinema espanyol i català, i visita Andorra per primera vegada per a interpretar aquest recorregut per la música i la paraula”.

El festival tindrà lloc la primera quinzena de juny, amb apostes com l’Stabat Mater de Pergolesi interpretat per l’ONCA, una projecció de la pel·lícula Jurassic Park amb l’Orquesta del Reino de Aragón, els recitals de Valentyn Dytiuk i Anita Rachvelishvili, la dansa de la Yoann Bourgeois Art Company i la Vertigo Dance Company i l’espectacle The Juliet Letters de Benny Benack III i Ulysses Quartet.

Les entrades ja estan a la venda amb preus que oscil·len entre els 30 i els 80 euros en funció de cada espectacle, i també hi haurà actuacions obertes al públic amb entrada gratuïta. Els espectacles tenen lloc a Andorra la Vella i Ordino, i algunes de les actuacions es faran a l’aire lliure, aprofitant espais exteriors emblemàtics del país.