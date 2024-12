L’economia del país, a l’alça en el tercer trimestre de 2024

Un treballador de la construcció (SFGA)

L’economia andorrana ha enregistrat un augment en termes reals del +2,6% en el tercer trimestre de 2024 respecte al mateix període de l’any anterior, establint variacions de creixement cada cop més estables. Aquesta dada ve marcada pel fort creixement que està experimentant el sector de la construcció. La variació intertrimestral, ha estat del +1,5% respecte al segon trimestre del 2024.

Pel que fa la variació del PIB nominal, ha estat del +5,9% per aquest tercer trimestre de 2024. Així, en el tercer trimestre, tots els sectors de producció, continuen experimentant taxes de creixement positives. Si es compara amb les economies de l’entorn, l’economia andorrana se situa per sobre de la variació de l’economia francesa (+1,2%) i de la Unió Europea (+1,0%). En canvi se situa per sota del creixement de l’economia espanyola (+3,4%).